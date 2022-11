17 Monate nach EM-Fehlschuss: Wie Rashford zur "Gefahr für jeden Gegner" wurde

"Ein toller Mensch. Ein herausragender Spieler." Harry Maguires Trikot ist noch nicht gewechselt, sein Schweiß noch nicht getrocknet, da stimmt der Abwehrmann im Ahmad bin Ali Stadium in das Lob auf Marcus Rashford ein.

Aus Katar berichtet Jörg Jakob

Maguire freut sich über und für seinen Klubkameraden bei Manchester United, der soeben mit einer starken persönlichen Vorstellung und zwei Toren zum ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Wales entscheidend beigetragen hat. England steht damit im Achtelfinale, trifft am Sonntag auf Senegal.

Rashford markiert Englands 100. WM-Treffer

"Er hat gezeigt, dass er auf diese große Bühne gehört", sagt Maguire. Rashford war seit dem verlorenen EM-Finale 2021 gegen Italien mit seinem Fehlversuch im Elfmeterschießen bis zum Auftakt dieser WM bei den Three Lions nicht mehr zum Einsatz gekommen. In Katar hat der 25-Jährige jetzt schon dreimal getroffen. Auf den Torerfolg kurz nach seiner Einwechslung beim 6:2-Sieg gegen den Iran folgte nun ein Doppelpack (ein schöner Freistoß, eine starke Einzelaktion) und damit der 100. Treffer in Englands WM-Geschichte.

"Eine Karriere dauert 15 Jahre, in der es immer wieder Höhen und Tiefen gibt", weiß Maguire aus eigener Erfahrung. "Große Spieler kehren wieder zur Topform zurück." Wie Rashford. Als eines der hoffnungsvollsten Talente Englands lange Zeit zu Recht gefeiert und zu einem Fixpunkt bei Englands Rekordmeister aufgestiegen, musste der Angreifer der Red Devils in der vergangenen Saison ein Formtief und obendrein eine Schulteroperation überstehen.

Weder die letzte Phase von Ole Gunnar Solskjaer noch die Amtszeit von dessen Nachfolger Ralf Rangnick war eine glückliche für Rashford, der seinen Stammplatz verlor. Unter Erik ten Hag ging es bei United wieder aufwärts. Deutlich. "Er hat unermüdlich gearbeitet", berichtet Maguire. Zum Beispiel in persönlichen Extra-Einheiten vor der Saison in den USA. Jetzt sei der Flügelstürmer wieder "ein gewaltiger Faktor für uns", also United. Rashford ist in der aktuellen Saison mit acht Treffern Uniteds bester Torschütze, hat somit bereits häufiger getroffen als in der gesamten vergangenen Saison.

"Mit seinem Selbstvertrauen ist er eine Gefahr für jeden Gegner", sprich: auch die Kontrahenten Englands, meint Maguire. Der 29-Jährige selbst hat großen Anteil daran, dass "Marcus wieder an sich glaubt". Zumal nach der schwer zu verarbeitenden Enttäuschung beim EM-Finale. "Ich bin ihm sehr nahe, spreche oft mit ihm, auf und neben dem Spielfeld." Rashfords Rückkehr zu Topleistungen sei "nur eine Frage der Zeit" gewesen. Über dessen Befähigungen könne es ohnehin "keinen Zweifel geben für einen, der ihn jeden Tag im Training sieht".

17 Monate ist es her, dass der so Gelobte zuletzt in Englands Startelf stand. Nationaltrainer Gareth Southgate hatte ihn persönlich besucht, um ihm die Gründe dafür darzulegen. Southgate ging im Vergleich zum lahmen Spiel gegen die USA (0:0) mit vier Veränderungen ins britische Derby mit Wales, bot in der Offensive neben Rashford auch den von Experten und Medien laut geforderten Phil Foden auf. Zur Pause wechselten die beiden die Seiten, Foden ging von rechts auf die linke Bahn. Der Stürmer von Manchester City präsentierte sich ebenfalls in guter Verfassung, erzielte ein Tor, nach einem Querpass von Harry Kane, der in Katar noch auf seinen ersten Treffer wartet.

Denksport-Aufgabe für Southgate in der Offensive

Das veranschaulicht ein Luxusproblem für Coach Southgate: Mit diesem Trio sowie Raheem Sterling und Bukayo Saka ist die Nominierung des Angriffs in der Startelf für das Match gegen Senegal großer Denksport. Gemessen an ihren Leistungen gegen Wales führt weder ein Weg an Foden noch an Rashford vorbei.

"Für diese Momente, die größten, die besten, spiele ich Fußball. Wir können noch besser spielen", sagte der zweifache Torschütze und Spieler des Spiels (kicker-Note 1,5) nach der Partie. Mit seinem Torjubel hatte er zuvor einem vor wenigen Tagen an Krebs verstorbenen Freund gedacht. "Ich freue mich, für ihn getroffen zu haben."