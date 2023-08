17 Jahre später: Cale Makar ist Cover-Star von NHL 24

Cale Makar von Colorado Avalanche wird das Cover von NHL 24 zieren. Der Verteidiger erfüllt sich damit 17 Jahre nach seinem eigenen Eishockey-Debüt an der Konsole einen Kindheitstraum.

"In meiner Kindheit habe ich dieses Spiel sehr oft gespielt", sagt Cale Makar zu seinem Reveal als Cover-Star von NHL 24. "Ein Titel, der mir immer im Gedächtnis bleiben wird, ist NHL 07 mit Alexander Ovechkin auf dem Cover. Ein wirklich großartiges Spiel." Es sei sogar der "erste NHL-Ableger gewesen, den ich an der Konsole gezockt habe". 17 Jahre später wird der Verteidiger von Colorade Avalanche selbst die Verpackung einer Eishockey-Simulation von EA SPORTS zieren.

Ovechkin ist derweil immer noch in der NHL aktiv, der 37-Jährige steht seit 2005 bei den Washington Capitals unter Vertrag. Noch in NHL 21 zierte der Russe selbst das Cover. Mit der Entscheidung für Makar hat EA SPORTS wohl endgültig den Generationswechsel der Werbegesichter vollzogen. Dieser war schon im vergangenen Jahr mit Trevor Zegras und Sarah Nurse fortgesetzt worden - nach dem Auftakt durch Austin Matthews in NHL 22.

Die X-Factor-Edition zeigt Makar beim Abschluss von oben. EA SPORTS

Makar in Action - großer Reveal am Mittwoch

Anders als zuletzt wartet der Entwickler für seinen neuen Titel allerdings mit "Action Shots" für das Cover auf. Während Zegras und Nurse noch strahlend posiert hatten, wird Makar in typischen Eishockey-Bewegungen abgebildet. Für die Standard-Version ist der 24-Jährige von der Seite bei der Verfolgung des Pucks zu sehen. Die X-Factor-Edition wiederum zeigt ihn von oben kurz nach einem Schuss - sein Körper wirft dabei einen Schatten auf das Eis.

Der größere Part des Reveals - inklusive Neuerungen für Gameplay, Modi und weitere Facetten - erfolgt am Mittwoch. Auch das Release-Datum von NHL 24 ist noch nicht enthüllt. Die Community hat den 13. Oktober als wahrscheinlichsten Termin für die weltweite Veröffentlichung auserkoren. Offiziell bestätigt ist das bislang aber nicht.