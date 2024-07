17-jähriges Abwehrtalent für Altglienicke: Ali kommt von Viktoria Berlin

Die rechte Abwehrseite der VSG Altglienicke bekommt Verstärkung. Syaband Ali wechselt aus der U 17 von Viktoria Berlin zur VSG. In der abgelaufenen Saison bestritt der syrische Verteidiger 22 Spiele in der U-17-Bundesliga und soll nun die nächsten Entwicklungsschritte in der Regionalliga Nodost tätigen.