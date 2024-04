17-jähriger Youngster tänzelt Viktoria Köln zum Sieg

3. Liga - Highlights by MagentaSport 01.04.2024

4:16Der VfB Lübeck fällt bei Viktoria Köln in der Abstiegsregion weiter bedrohlich zurück und hadert um einen nicht gegebenen Elfmeter. Der erst 17-jährige Said El Mala schießt in der 66. Minute den Siegtreffer für Viktoria.