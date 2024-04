17-jähriger Inder schreibt Geschichte - Schach-WM erstmals ohne Europäer

Der erst 17 Jahre alte Inder Dommaraju Gukesh hat mit seinem Sieg beim dramatischen Kandidatenturnier in Toronto Geschichte geschrieben. Im anstehenden Finale gegen Titelverteidiger Ding Liren könnte er zum jüngsten Schach-Weltmeister aller Zeiten avancieren.

Ein Remis gegen Hikaru Nakamura reichte Gukesh in der finalen Runde des dreiwöchigen Kandidatenturniers in Kanada zum Turniersieg, da die spannende Partie zwischen Fabiano Caruana und Ian Nepomniachtchi, dem Gewinner der letzten beiden Kandidatenturniere, nach 109 Zügen nach fast sechs Stunden wegen Dauerschachs ebenfalls remis endete. Hätte das Duell einen Sieger gefunden, wäre ein Stichkampf um den Turniersieg ausgetragen worden.

Zwei Runden vor Schluss hatten mit Gukesh, Nepomniachtchi, Nakamura (alle punktgleich) und Caruana (0,5 Punkte dahinter) noch vier Spieler (und damit die Hälfte des Teilnehmerfeldes) die Chance auf den Turniersieg gehabt. Nach der 13. und vorletzten Runde lag dann jedoch Gukesh nach seinem Sieg gegen Alireza Firouzja mit einem halben Punkt vorne. Im finalen Duell mit Nakamura verteidigte er sich erfolgreich - und damit auch den knappen Vorsprung an der Spitze.

Kasparov war als bisher jüngster Kandidatenturniersieger über drei Jahre älter

Gukesh ist der jüngste Spieler, der sich jemals für ein Weltmeisterschaftsfinale qualifiziert hat. Garry Kasparov, der diese Statistik bislang angeführt hatte, war bei seinem Sieg beim Kandidatenturnier 1983/84 über drei Jahre älter als Gukesh.

"Ich war während der gesamten Veranstaltung in der richtigen Stimmung", freute sich der Inder, der bereits mit 12 in den Rang eines Großmeisters aufgestiegen war. "Ich kümmere mich nicht wirklich um all diese Rekorde, aber es ist eine nette Sache das sagen zu können. Im Moment freue ich mich vor allem darüber, dass ich das Turnier gewonnen habe."

Podcast Nagelsmann bleibt: Was bedeutet das für Bayern und den DFB? Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag als Bundestrainer verlängert. Wie geht der FC Bayern damit um - und ändert sich Nagelsmanns Herangehensweise beim DFB jetzt? Außerdem: Bielefelds Profi Mael Corboz spricht über den Klimaschutz-Aktionstag in der 3. Liga. alle Folgen

Indiens Premierminister Narendra Modi gratulierte Gukesh auf X: "Gukeshs bemerkenswerte Leistung bei den Kandidatenturnieren in Toronto zeigt sein außergewöhnliches Talent und seine Hingabe. Seine herausragende Leistung und sein Weg an die Spitze inspirieren Millionen."

Finale gegen Ding Liren: Wann und wo steht noch fest

Wann und wo Gukesh gegen Ding Liren antreten wird, steht noch nicht fest. Es wird das erste Mal sein, dass kein europäischer Spieler dabei ist, wenn der WM-Titel vergeben wird. Und das erste Mal, das sich zweite Asiaten um den Titel streiten.

Schach-Superstar Magnus Carlsen, der seinen Weltmeister-Titel im vergangenen Jahr freiwillig abgegeben hatte, nahm an der Veranstaltung in Toronto nicht teil. Gukesh war sieben Jahre alt, als Carlsen 2013 zum ersten Mal Weltmeister wurde - in seiner Heimatstadt Chennai.