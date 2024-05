17 deutsch-deutsche Duelle, dreimal Finale: Die DDR-Teams im Europapokal

Am 8. Mai 1974 gewann der 1. FC Magdeburg den Europapokal der Pokalsieger. Der einzige Titel eines DDR-Teams im Europacup jährt sich somit zum 50. Mal. Grund genug, um auf die Historie des ehemaligen Verbandes in den UEFA-Wettbewerben zurückzublicken.

Die Ausbeute der Reisekader

Die DDR gehörte zu den Gründungsmitgliedern der UEFA. Somit waren bereits in den 1950er Jahren Teilnehmer aus diesem Staat im Europacup vertreten. Egal ob Europapokal der Landesmeister, der Pokalsieger oder Messepokal (bzw. nachfolgender UEFA-Cup) - immer ging es darum, sich in einem K.-o.-Duell durchzusetzen. Damit bestritt kein DDR-Team je ein Punktspiel im Kosmos des europäischen Fußballverbandes.

1968/69 boykottierten die Ostblock-Staaten die UEFA-Wettbewerbe aufgrund des "Prager Frühlings", sodass weder der Meister Carl Zeiss Jena noch der Pokalsieger Union Berlin international starteten. Während Jena auch in anderen Saisons europäisch vertreten war, gelang dies den Köpenickern vorerst nicht. Der Europacup blieb ohne die Eisernen zu Zeiten des Eisernen Vorhangs. Die Ironie der Geschichte ist, dass sich der 1. FC Union Berlin als einziger ehemaliger Oberligist seither international qualifizierte (2001 als Finalist des DFB-Pokals und später über die Bundesliga).

Mehr als Bückware

Andere Teams eroberten Europa. Die meisten Duelle gab es mit britischen Teams.

Die drei damals ausgespielten Europapokale waren im Modus sehr ähnlich. In der Bilanz sprangen drei Endspiele heraus. Immer im Europapokal der Pokalsieger - einem Wettbewerb, den es so nicht mehr gibt. 1999 wurde dieser Cup zum letzten Mal ausgespielt.

Doch die Sternstunden waren auch in den einzelnen Runden zu finden. So setzte sich 1980/81 Carl Zeiss Jena nach dem 0:3-Debakel bei der Roma noch durch. Im Olimpico war das Team von Trainer Hans Meyer (Rekordtrainer des Verbandes mit 65 Europacup-Partien) chancenlos gewesen. Aber im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld drehte Jena die Partie, gewann mit 4:0 und zog eine Runde weiter. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Mehrfach wurden schon gewonnen geglaubte Duelle nach dem Hinspiel noch verloren.

Stadion der Hunderttausend

Das Los bescherte auch immer wieder die Begegnung zwischen Vertretern der DDR und der BRD. 17-mal wurden beide zusammengelost. Neben den Spielen des BFC Dynamo gegen Werder Bremen ist auch das Duell zwischen Dynamo Dresden und Bayer Uerdingen unvergessen. Die SGD gewann das Hinspiel 1986 mit 2:0 und führte im Rückspiel zur Halbzeit mit 3:1, doch verlor noch mit 3:7 und schied aus.

Dreimal setzte sich der DFV gegen den DFB durch. Lok Leipzig konnte gar eine Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen und siegte im Zentralstadion vor 80.000 Fans. Das Stadion der Hunderttausend ist ein Fixpunkt im DDR-Fußball. Alle drei Teams aus Leipzig (die Stadtauswahl, BSG Chemie und der 1. FC Lokomotive) spielten hier im Europacup. Das größte Stadion des Landes beherbergte somit die meisten Heimteams im Europapokal. Neben dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin ist es die einzige Arena der neuen Bundesländer, die auch nach der Wendezeit wieder Europacup zu bieten hatte.

Horch und Guck

Was für die Stadien nur in zwei Fällen gilt, erreichten die Spieler deutlich häufiger. Über 30 derer, die einst für ein Oberligateam im Europacup spielten, waren auch später international vertreten. Fünf wurden gar zu Europacupsiegern: Erfurts Thomas Linke gewann mit Bayern den Henkelpott 2001 und gehörte zu den Eurofightern von Schalke 1997. Unter Dortmunds Champions-League-Siegern 1997 sind der Dresdner Matthias Sammer, Magdeburgs Rene Schneider und Halles Rene Tretschok.

Doch der Geschichte voraus war nur einer. 1988, also noch vor dem Fall der Mauer, stemmte Falko Götz mit Leverkusen den UEFA-Cup in den Nachthimmel. Götz spielte vor seiner Flucht für den BFC Dynamo, den "Stasi-Club". Frei nach der Losung 'Willst du in den Westen türmen, musst du für Dynamo stürmen!' verewigte er sich in der Europacup-Historie auf ganz spezielle Weise.

Conrad Carl