160 Millionen sind nicht genug: Real blitzt mit Offerte für Mbappé ab

Real Madrid macht ernst im Poker um Kylian Mbappé (22). Ein erstes konkretes Angebot für den Angreifer hat Paris St. Germain aber sofort abgelehnt.

Jubelt er bald in weiß? Real Madrid will Kylian Mbappé verpflichten. AFP via Getty Images

Real Madrid will Kylian Mbappé - noch in diesem Sommer. Wie mehrere internationale Medien, darunter die "Marca" und "ESPN", am Dienstagabend übereinstimmend berichteten, hat der spanische Spitzenklub am Dienstag ein Angebot über 160 Millionen Euro an Paris St. Germain abgegeben, um den 22 Jahre alten Angreifer zu verpflichten.

Diese Offerte hat PSG aber offenbar sofort abgelehnt. Der "L'Equipe" zufolge sei man in Paris überrascht von der Höhe des Angebots gewesen und erwartet eine deutlich höhere Summe. Offenbar müsste Real rund 200 Millionen Euro bieten, um PSG von einem Transfer zu überzeugen.

2022 wäre Mbappé ablösefrei

Die Franzosen sind einem Bericht von "RMCS Sports" zufolge allerdings weiterhin gesprächsbereit, ein Transfer noch im August damit weiterhin möglich - zumal sich PSG nicht in der stärksten Verhandlungsposition befindet: Mbappés Vertrag in Paris läuft nach der Saison aus, ein Angebot zur Vertragsverlängerung hat der Angreifer zuletzt offenbar abgelehnt und ist gewillt, nach Madrid zu wechseln. Will Paris noch eine Ablösesumme generieren, müsste der Klub sein Juwel im Sommer oder spätestens im Winter verkaufen.

Am Dienstag hatte zudem ein Interview Mbappés mit der spanischen "Esquire" für Aufsehen gesorgt, in dem der Weltmeister von 2018 einen Wechselwunsch durchscheinen ließ. "Die französische Liga ist nicht die beste der Welt", sagte er unter anderem.

Bei Real Madrid hofft man "ESPN" zufolge weiterhin auf einen Deal vor dem 31. August. Die Verhandlungen könnten jedoch schwierig werden.