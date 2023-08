16 von 16: Hockey-Frauen fertigen Irland ab und buchen das Halbfinale

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Damen ist nicht zu stoppen. Mit drei Siegen und keinem Gegentreffer steht die DHB-Auswahl in der Runde der letzten vier Teams.

Die deutschen Hockeyspielerinnen haben bei der 16. Europameisterschaft seit 1984 zum 16. Mal das Halbfinale erreicht. Mit dem 5:0 (2:0)-Erfolg gegen Irland erreichte das Team von Trainer Valentin Altenburg am Dienstagabend im Mönchengladbacher Hockeypark mit maximaler Punktzahl und 14:0 Toren den Gruppensieg und trifft nun am Donnerstag (20.00 Uhr) in der Runde der letzten vier Teams auf Belgien, den EM-Dritten von 2021.

Hockey-EM 2023 Alles Wissenswerte zum Turnier

Vor diesmal nicht voll besetzten Rängen gelang den Gastgeberinnen ein souveräner Erfolg durch die Tore von Sonja Zimmermann (7. Minute), Pauline Heinz (22.), zweimal Nike Lorenz (51./52.) sowie Jette Fleschütz (53.).

Wie schon in den vorausgegangenen Gruppenspielen gegen Schottland (4:0) und England (5:0) dominierten die DHB-Damen die Partie und unterstrichen ihre Medaillen-Ambitionen. "Wir haben hier noch etwas vor", hatte Bundestrainer Altenburg vor der Begegnung gesagt. Sein Team zeigte erneut einen beherzten Auftritt und wurde vom Publikum begeistert unterstützt. Ihren letzten EM-Titel gewannen die Damen vor zehn Jahren.

Das Spiel war auch diesmal schnell entschieden nach dem frühen Führungstor von Zimmermann, die nach einer Strafecke bereits ihren vierten Turniertreffer erzielte. Vor dem zweiten Treffer von Heinz hatten die Gäste Pech mit einem Pfostentreffer, es war aber auch eine der wenigen Chancen für den WM-Zweiten von 2018. Zwei sehenswerte Treffer von Lorenz und ein Konter von Fleschütz besiegelten den dritten Sieg im dritten Spiel.

"Am Ende haben wir es gut gemacht, aber zwischendrin sind wir ein bisschen eingeknickt", sagte Torschützin Heinz kritisch. "Wir freuen uns jetzt auf Belgien. Es war gut, dass wir noch mal ein bisschen an unserer Taktik feilen konnten."

England folgt Deutschland ins Halbfinale

Durch den 5:0-Erfolg gegen Schottland im zweiten Spiel der Gruppe B sicherte sich England den zweiten Platz und trifft damit im anderen Halbfinale am Donnerstag (17.00 Uhr) auf EM-Rekordsieger Niederlande, der mit neun Punkten und 12:0 Toren souverän die Gruppe A vor Belgien gewann.