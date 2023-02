16 Verträge enden: In Saarbrücken zeichnet sich ein Umbruch ab

Gleich 16 Verträge laufen beim 1. FC Saarbrücken mit dem 30. Juni aus. Der Traditionsverein befindet sich auf einem Drahtseilakt.

Julian Bauer, Lukas Boeder, Dominik Ernst, Mike Frantz, Marcel Gaus, Adriano Grimaldi, Julian Günther-Schmidt, Dave Gnaase, Tobias Jänicke, Pius Krätschmer, Robin Scheu, Justin Steinkötter, Bjarne Thoelke, Boné Uaferro, Manuel Zeitz, Steven Zellner. Die Verträge all dieser 16 Spieler (!) laufen in diesem Sommer aus.

Hinzu kommen die Leihen von Dominik Becker (SV Werder Bremen) und Marvin Cuni (FC Bayern München II) sowie der weiterhin noch nicht verlängerte Vertrag von Sportdirektor Jürgen Luginger. Lediglich der Kontrakt des aktuell verletzten Top-Stürmers Sebastian Jacob wurde in der vergangenen Woche um ein weiteres Jahr ausgedehnt. Ansonsten gab es offensichtlich nichts zu vermelden, denn aktuell herrscht zumindest in der Öffentlichkeit Funkstille rund um mögliche Vertragsgespräche bei den Saarbrückern.

Ältester Kader der Liga

Damit befinden sich die Verantwortlichen derzeit auf einem Drahtseilakt. Zahlreiche Spieler wünschen sich eine zeitnahe Entscheidung vonseiten des Vereins, da bei einem Wechsel im Sommer auch häufig die ganze Familie mitbetroffen wäre. Für Saarbrücken ist aber womöglich auch Mitte Mai noch unklar, in welcher Liga man in der nächsten Saison an den Start geht. Nach dem 3:4 gegen Ingolstadt und vor dem Auswärtsspiel in Aue am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) belegt der einstige Bundesligist im Drittliga-Tableau derzeit Rang vier - weil die zweitplatzierten Freiburger nicht aufsteigen dürfen, würde dies zu Aufstiegsspielen gegen den Zweitliga-16. führen.

Schon in dieser Saison geht der FCS mit dem ältesten Kader der 3. Liga an den Start und hatte in der gesamten Spielzeit mit zahlreichen Verletzungssorgen zu kämpfen. Ein Umbruch im Sommer zeichnet sich also durch die in zahlreichen Fällen ungeklärte Vertragssituation nicht nur ab, er wird vielmehr immer wahrscheinlicher.