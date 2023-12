16 Teams und die Jagd auf Manchester City

Ein letztes Mal ist die Champions League mit der bekannten Gruppenphase über die Bühne gegangen - und hat 16 Achtelfinalisten hervorgebracht. Die letzten Tickets wurden an diesem Mittwoch vergeben.

Das Positive aus deutscher Sicht vorneweg: Von den vier Bundesliga-Startern in der Champions League haben es drei Klubs ins Achtelfinale der Champions League geschafft - Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Nur Union Berlin (Letzter in Gruppe C) ist raus.

Während der FCB bereits als Gruppenerster und RBL als Zweiter festgestanden war, spielte der BVB an diesem Mittwoch noch um Rang 1. Und schnappte sich diesen schließlich mit einem 1:1 gegen Paris Saint-Germain - unter anderem weil Niklas Süle einmal stark auf der Linie gerettet hatte.

100 Spiele mehr ab 2024/25

Die drei deutschen Vereine werden nun der bevorstehenden Auslosung am kommenden Montag (ab 12 Uhr im LIVE!-Ticker bei kicker) entgegenfiebern, wenn die UEFA die Kugeln ziehen und damit die Paarungen für das anstehende Achtelfinale festlegen wird.

Mit dabei sind dann auch neben Bayern, Dortmund und Leipzig andere große Kaliber wie Titelverteidiger Manchester City, Real Madrid oder Arsenal. Aber auch Außenseiter wie Kopenhagen, Real Sociedad San Sebastian oder der FC Porto mischen noch mit. Die acht auf Rang drei eingelaufenen Teilnehmer, darunter etwa Serie-A-Vertreter AC Mailand, dürfen in der Europa League überwintern.

Alle 16 Mannschaften verfolgen natürlich das große Ziel, im Wembley-Stadion beim großen Finale am 1. Juni 2024 (Samstag) dabei zu sein. Interessant: Ab der Saison 2024/25 erstrahlt die Königsklasse dann in neuem Glanz. Die UEFA krempelt den Wettbewerb komplett um, nimmt 36 statt der bisherigen 32 Teams auf, bildet alles in einer Tabelle ab und lässt insgesamt exakt 100 Spiele mehr über die Bühne gehen.

Die Achtelfinalisten im Überblick:

Gruppe A: Bayern München (Gruppensieger), FC Kopenhagen

Gruppe B: FC Arsenal (Gruppensieger), PSV Eindhoven

Gruppe C: Real Madrid (Gruppensieger), SSC Neapel

Gruppe D: Real Sociedad San Sebastian (Gruppensieger), Inter Mailand

Gruppe E: Atletico Madrid (Gruppensieger), Lazio Rom

Gruppe F: Borussia Dortmund (Gruppensieger), PSG

Gruppe G: Manchester City (Gruppensieger), RB Leipzig

Gruppe H: FC Barcelona (Gruppensieger), FC Porto

Diese acht Klubs steigen in die Europa League ab:

Gruppe A: Galatasaray

Gruppe B: RC Lens

Gruppe C: Sporting Braga

Gruppe D: Benfica Lissabon

Gruppe E: Feyenoord Rotterdam

Gruppe F: AC Mailand

Gruppe G: Young Boys Bern

Gruppe H: Schachtar Donezk

Die Hinspiele im Achtelfinale finden am 13., 14., 20. und 21. Februar statt. Die Rückspiele gehen am 5., 6., 12. und 13. März über die Bühne.