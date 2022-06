16 Städte, elfmal die USA: Die WM-Spielorte 2026

Am späten Donnerstagabend gab die FIFA die Städte bekannt, in denen die WM 2026 ausgetragen wird. Das Turnier wird von den USA, Kanada und Mexiko veranstaltet.

2026 in drei Ländern: Der Kampf um den Weltpokal. IMAGO/PA Images

Die WM 2026 wird von drei Nationen ausgetragen, die erstmals die Vergrößerung des Teilnehmerfelds auf 48 Mannschaften stemmen müssen.

Insofern gibt es auch deutlich mehr Gastgeber-Städte, in denen die WM-Partien ausgetragen werden. Der Großteil der Spiele werden in den USA stattfinden, Mexiko stellt drei Spielorte, Kanada zwei.

Die WM-Orte in den USA (11): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle

Die WM-Orte in Mexiko (3): Guadalajara, Mexiko City, Monterrey

Die WM-Orte in Kanada (2): Toronto, Vancouver

2002 waren es noch mehr: 16 Gastgeber-Städte kein Rekord

Von den insgesamt 22 Bewerberstädten wurden demnach Cincinnati, Denver, Nashville, Orland, Washington und Edmonton nicht berücksichtigt. 16 Gastgeber-Städte bedeuten trotz der XXL-WM dennoch keine Rekordzahl. Bei der WM 2002, die Japan und Südkorea gemeinsam austrugen, wurde in 20 Städten gespielt. Seit der WM 1986 hat sich die Anzahl der Gastgeber-Städte wie folgte entwickelt: 2022: 8, 2018: 12, 2014: 12, 2010: 10, 2006: 12, 2002: 20, 1998: 10, 1994: 9, 1990: 12, 1986: 12.

Ab Viertelfinale alle Spiele in den USA

Welche Städte das Finale und das Eröffnungsspiel ausrichten, steht noch nicht fest. "Wir werden uns Zeit nehmen mit der Entscheidung. Wir werden dafür die besten Städte auswählen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. 60 der 80 Spiele sollen in den USA stattfinden, darunter alle Partien ab dem Viertelfinale. Je zehn Spiele sind in Kanada und Mexiko geplant.

NFL-Stadien als Austragungsorte sind die Regel

Im Westen der USA sind neben dem SoFi Stadium in Los Angeles, das Levi's Stadium der San Francisco 49ers und das Lumen Field in Seattle vertreten. Das Arrowhead Stadium der Kansas City Chiefs, das AT&T Stadium der Dallas Cowboys, das Mercedes-Benz Stadium der Atlanta Falcons und das NRG Stadium der Houston Texans sind die Gastgeberstadien in der Mitte des riesigen Landes.

Zweimal Mexiko, einmal USA - Neuland für Kanada

Die Weltmeisterschaft wurde bereits zweimal in Mexiko ausgetragen: 1970 triumphierte Brasilien (4:1 gegen Italien), 1986 bezwang Argentinien mit Diego Armando Maradona die DFB-Auswahl mit 3:2. 1994 fand die WM erstmals in den USA statt, auch da hieß der Titelträger Brasilien, das sich im Elfmeterschießen gegen Italien durchsetzte (3:2 i.E.). Für Kanada ist die Fußball-WM Neuland.

Mit Boston, Dallas, Los Angeles, New York und San Francisco sind fünf Städte ausgewählt worden, die bereits bei der WM 1994 Spielorte waren.