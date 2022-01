16 Spieler positiv getestet: KSC beantragt Absetzung des Sandhausen-Spiels

Beim Karlsruher SC hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Deswegen werden die Badener nun bei der DFL beantragen, das für Sonntag angesetzte Spiel gegen Sandhausen abzusetzen.

Am Mittwoch teilten die Karlsruher bereits mit, dass "im Laufe der Woche im Mannschaftsumfeld des Karlsruher SC mehrere Corona-Infektionen aufgetreten" seien. Als erste Maßnahme hat der Verein deshalb das Training für den heutigen Donnerstag vorsorglich ausgesetzt.

Bei Mannschaft, Betreuerstab und weiteren Kontaktpersonen wurden nun am Donnerstag PCR-Tests vorgenommen. Diese brachten etliche positive Ergebnisse. Bei 16 Spielern, vier Trainern sowie vier Personen aus dem Funktionsteam liegt ein positives Ergebnis vor. Allen Beteiligten mit Symptomen gehe es den Umständen entsprechend gut, die Impfquote beträgt 100 Prozent.

Mit dem Karlsruher Gesundheitsamt befindet sich der Zweitligist über weitere Maßnahmen im Austausch. Bei allen negativ getesteten Personen wird am Freitag vorsorglich erneut ein PCR-Test durchgeführt. Am Freitagvormittag wird der KSC auf Basis der Testergebnisse bei der DFL einen Antrag auf die Absetzung des Zweitligaspiels gegen den SV Sandhausen stellen. Die Partie ist für Sonntag um 13.30 Uhr angesetzt.

Anschließend ist in der 2. Liga zwei Wochen Pause. Weiter geht es für Karlsruhe dann am 5. Februar in Bremen.