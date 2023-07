16-Jähriges "Wunderkind" Andreeva sorgt für Wirbel

Bei den Herren hat sich Wunderkind Carlos Alcaraz längst in der Weltspitze etabliert, bei den Damen ist Mirra Andreeva auf dem Weg dahin - die 16-Jährige steht im Achtelfinale.

Bei den Australian Open war Andreeva noch bei den Juniorinnen unterwegs und war bis ins Endspiel gekommen. Anschließend wagte die junge Russin den Sprung zu den Profis - und sorgt dort für Furore. Bei den French Open schaffte sie es als Qualifikantin bis in die 3. Runde, in Wimbledon musste sie ebenfalls durch die Qualifikation, meisterte diese und übertraf nun ihren Paris-Erfolg direkt.

Durch ein 6:2, 7:5 über ihre sechs Jahre ältere Landsfrau Anastasia Potapova zog sie ins Achtelfinale der 136. All England Championships ein. Andreeva spielte einen starken ersten Satz, geriet in Durchgang zwei aber aus der Spur und lag schnell 1:4 zurück.

Anschließend zeigte sie aber großen Kampfeswillen, wehrte beim Stand von 4:5 gar zwei Satzbälle ab und nutzt nach 1:35 Stunden ihren ersten Matchball. "Auf dem Platz konnte ich keine Emotionen zeigen. Ich war nach jedem Ballwechsel aus der Puste", gestand die 16-Jährige nach dem Match.

Seit Jahresbeginn kletterte Andreeva in der Weltrangliste von Rang 293 auf zuletzt Rang 102, durch ihren Achtelfinaleinzug in Wimbledon rückt sie nun auf jeden Fall auf Platz 64 vor. "Es fühlt sich unglaublich an", sagte die Teenagerin nach ihrem Erfolg und hofft nun sicher darauf, ihr Märchen fortzuschreiben. In der nächsten Runde wartet die erfahrene Amerikanerin Madison Keys, die in der Setzliste auf Nummer 25 geführt wird und zuletzt Eastbourne gewonnen hat.

Bier trinkende Milliardärstochter im Viertelfinale

Gilt Andreeva zweifellos als große Überraschung in London, so trifft das nicht zwingend auf Jessica Pegula zu. Die Amerikanerin hat sich nach viele gesundheitlichen Rückschlägen inzwischen zu einer Top-Spielerin entwickelt. Die Tochter von US- Milliardär Terrance Pegula, dem unter anderem das NFL-Team Buffalo Bills sowie das NHL-Team Buffalo Sabres gehören, betreibt Tennis aus Liebe zum Sport, Geld ist für sie nebensächlich - dennoch ist sie froh, dass sie für sich selbst sorgen kann. Sie sei eben "nicht nur die Tochter eines reichen Vaters, sondern eine eigenständige Tennisspielerin", sagte sie einst.

Fast schon legendär war ihre Pressekonferenz nach ihrem Achtelfinal-Aus bei den US Open 2022, als sie mit einer Bierdose Rede und Antwort stand und angesprochen auf ihr ungewöhnliches Getränk schlicht meinte, dass er dies "bei der Dopingprobe helfe und dabei, über die Niederlage hinwegzukommen". In Wimbledon ist die Weltranglistenvierte noch dabei. Nach ihrem 6:1, 6:3-Sieg über Lesya Tsurenko (Ukraine) steht sie im Viertelfinale - und trifft dort auf Marketa Vondrousova. Die Tschehin kegelte in drei engen Sätzen ihre Landsfrau Marie Bouzkova mit 2:6. 6:4, 6:3 aus dem Turnier.