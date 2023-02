16.02: kicker eSport Talk - Wo bleiben die neuen Spiele-Hits?

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch auf Twitch mit einem brandheißen Thema. Diesmal geht Christian Gürnth der Frage auf die Spur: Warum etablieren sich kaum neue eSport-Titel?

Drei. So viele neue und nun etablierte eSport-Titel dürften jedem einfallen, der an die letzten Jahre denkt. Viele sind es jedenfalls nicht. Warum ist das so? Wieso schafft es außer Riot Games - und Copycats - niemand so richtig, neue eSportarten zu etablieren? Eine Frage, der Christian Gürnth am Donnerstag, ab 19:30 Uhr, auf unserem Twitch-Kanal auf die Spur gehen will.

Noch immer warten wir auf die Wettbewerber von EAs Fußballsimulation, GOALS und UFL stehen noch nicht in den Startlöchern und mit Valorant hat Riot eigentlich auch nur einen Mix aus Overwatch und Counterstrike abgeliefert.

Heroes of the Storm, Back 4 Blood oder Rumbleverse - Alle bereits ganz oder teilweise in der Versenkung verschwunden. Mit TFT konnte Riot zumindest einen gänzlich neuen Titel in den eSport heben - Jedoch: Wieder eine Kopie eines anderen Entwicklers.

Das sind die Gäste

Dieses Phänomen diskutiert Christan Gürnth am Donnerstag mit zwei Gästen: Zum einen Florian Merz, der Head of eSport bei Sport1 ist und die Branche schon solange begleitet, wie wir.

Zum anderen Marcel 'Sl4sH' Reiske, der einen richtigen eSport-Dino betreut. Reiske ist Manager eines Teams in Warcraft 3 und ist darüber hinaus auch Caster. Er wird darüber sprechen können, wie ein Titel sich Jahrzehnte im kompetitiven Umfeld halten kann.

Auch einen Blick in die Zukunft will Gürnth wagen: "Welche Spiele haben 2023 eventuell das Potential, sich als etablierte eSport-Titel herauszukristallisieren?", hat er sich für Donnerstag vorgenommen.

Selbstverständlich könnt auch ihr am Stream teilnehmen: Äußert eure Gedanken, schildert eure Erfahrungen oder werdet Fragen los. Donnerstag ab 19:30 Uhr in unserem Twitch-Kanal.

Die Streaming-Übersicht für Februar

23.02: kicker eSport Trader Talk: Road to the Finals

Der kicker eSport Talk mit Jan 'GamingAlm' Bergmann. kicker eSport

Auch am 23. Februar wird Jan Bergmann erneut seine Trader-Runde zusammenrufen. Mit dabei, wie gewohnt, die hilfreichsten Tipps und Tricks, die euch auf dem Transfermarkt zu Münzen verhelfen.

hkr