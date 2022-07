1500 Fans beim Einstand von Süle, Schlotterbeck und Co.

Es wird voll beim BVB: Am Montag feierten die Nationalspieler von Borussia Dortmund ihren Vorbereitungseinstand auf dem Trainingsgelände in Brackel. Vor den Augen von 1500 Fans, die die Einheit lautstark begleiteten, zeigten sich die Neuzugänge Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Salih Öczan und Karim Adeyemi erstmals in Schwarz-Gelb auf dem Rasen.

Die Vorfreude war groß bei den Fans von Borussia Dortmund an diesem Montagnachmittag. Schon zwei Stunden vor dem Start der öffentlichen Einheit auf dem Trainingsgelände des BVB tummelten sich die ersten von ihnen im Stadtteil Brackel, um auf den Einlass zu warten. Es war ja auch kein ganz normaler Tag, schließlich stand das Debüt in schwarz-gelb für gleich vier Neuzugänge an: Erstmals präsentierten sich die am Samstag in die Vorbereitung eingestiegenen Sommer-Einkäufe Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Salih Öczan und Karim Adeyemi dem Dortmunder Anhang - und wurden prompt lautstark empfangen, als sie um 16 Uhr das Jugendstadion der Borussia gemeinsam mit dem Rest des Kaders betraten. Das galt explizit auch für Süle, der vom FC Bayern ins Ruhrgebiet gewechselt war und mit den Fans am Rand auf Tuchfühlung ging.

"Niklas macht einen sehr guten und klaren Eindruck. Er kennt das ja auch. Es war nicht der erste Vereinswechsel in seiner Karriere - aber wahrscheinlich der schönste", scherzte anschließend Edin Terzic, der nach der Einheit - wie alle Dortmunder - nahezu jeden Autogrammwunsch erfüllte. Die Stimmung rund um den BVB ist gut in diesen Tagen. Aufbruch liegt in der Luft. Die Intensität, die sich durch die gesamte Einheit zog, passte dazu.

Noch allerdings haben die Dortmunder einen Weg vor sich: Bis sich Trainer und Mannschaft gefunden haben, dürfte noch einige Zeit vergehen. Umso wichtiger ist es aus Terzic‘ Sicht, die verbliebene Vorbereitung optimal zu nutzen: "Die Zeit rennt, das haben wir schon mehrfach erwähnt. In 18 Tagen ist bereits das erste Pflichtspiel gegen 1860 München", sagte der 39-Jährige, der damit rechnet, dass sein Team bis dahin noch nicht bei 100 Prozent sein wird: "Dazu ist die Zeit einfach zu knapp."

Besonders knapp dürfte sie für Emre Can, Giovanni Reyna und Donyell Malen werden. "Wir belasten die Jungs sukzessive, um sie schnellstmöglich wieder bei 100 Prozent zu haben. Wir sind guter Dinge, dass beide mit ins Trainingslager fahren können und wir sie dort voll einsetzen können", sagte Terzic über Malen und Can, die beide am Vormittag individuell arbeiteten. Auch Reyna, der am Montag Teile des Teamtrainings mitmachte, wird am Freitag mit nach Bad Ragaz reisen, wo der BVB insgesamt acht Tage bleiben und zwei Tests absolvieren wird. Terzic allerdings will beim US-Amerikaner grundsätzlich Ruhe walten lassen. "Wir wollen jetzt nicht für den nächsten Rückstand sorgen, sondern dafür, dass er wieder Vertrauen in sich und seinen Körper bekommt, dass er wieder den Spaß am Fußball hat", sagte der BVB-Trainer, der in den vergangenen Tagen mit allen Spielern des Kaders Perspektivgespräche geführt hat.

Schulz kennt "seine Situation"

Keine mehr beim BVB hat nach drei gemeinsamen, aber oft enttäuschenden Jahren Linksverteidiger Schulz, der am Montag ebenfalls nur Teile der Einheit absolvierte. "Nico kennt seine Situation", sagte Terzic am Montag, ohne Details zu nennen. Dass Schulz für den Profikader nicht mehr eingeplant ist und sich einen neuen Verein suchen soll, ist allerdings kein Geheimnis. Im Idealfall soll eine Trennung möglichst zeitnah geschehen. Ob das gelingt, ist allerdings fraglich angesichts seines hohen Gehaltes und der überschaubaren Anzahl an Spielen, die der ehemalige Nationalspieler in der Vorsaison absolviert hat. Ein Angebot liegt aktuell nicht vor.

Vor dem Flug in die Schweiz am Freitag absolviert der BVB am Donnerstag noch in Verl das dritte Testspiel dieser Vorbereitung. Dann auch wieder mit Unterstützung zahlreicher Nachwuchskräfte, die im Training am Montag fehlten, am Dienstag aber zur Mannschaft stoßen sollen. "Wir werden uns in den nächsten Tagen in zwei Gruppen gut vorbereiten, um auf einem ähnlichen Stand zu sein, bevor es ins Trainingslager geht", kündigte Terzic an.