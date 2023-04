150 und 1.500: McDavid und Crosby erreichen Meilensteine

Erstmals in der Geschichte der NHL fanden am 8. April 2023 (Ortszeit) gleich 16 Spiele in der NHL statt, alle 32 Teams waren also im Einsatz. Wie auf Bestellung zu diesem Anlass erreichten zwei Superstars je einen ganz besonderen Meilenstein.

Erreichten beide am Samstag Meilensteine: Die Superstars Connor McDavid (li.) und Sidney Crosby.