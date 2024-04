150 Millionen für Wirtz? Carro: "Da habe ich einen Fehler gemacht"

Mit einem Betrag von 150 Millionen Euro hatte Fernando Carro im Vorfeld des Europa-League-Spiels bei West Ham United Leverkusens Topstar Florian Wirtz ein Preisschild umgehängt. Jetzt kassierte der Geschäftsführer nicht nur dieses wieder ein.

Fernando Carro hat das von ihm selbst gesetzte Preisschild für Leverkusens Topstar Florian Wirtz zurückgezogen. Er habe im Rausch der Woche nach der Meisterschaft einige Interviews auf Spanisch geführt - "und da habe ich wahrscheinlich zu viel geredet", erklärte der 59-Jährige am Samstag im Aktuellen Sportstudio vor der Partie am Sonntag bei Borussia Dortmund.

So hatte der in Barcelona geborene Carro in einem Interview mit dem spanischen Sender Radio Marca für Wirtz eine Schmerzgrenze bei einem Wechsel zu einem anderen Klub festgelegt. "Wir würden Wirtz nie für weniger als 150 Millionen Euro gehen lassen", hatte Leverkusens Klub-Boss erklärt.

Wirtz geht frühestens 2025

Eine bemerkenswerte Aussage. Zum einen, aufgrund der Höhe des Betrags. Eine Ablöse von 150 Millionen Euro würde den Transferrekord für die Bundesliga darstellen. Zum anderen, weil der bis 2027 an den Werksklub gebundene Wirtz Bayer 04 frühestens im Sommer 2025 verlassen wird. Öffentlich eine solche Preismarke zu setzen, erst recht so weit im Vorfeld, ist ungewöhnlich. Zudem könnte der erzielbare Marktwert des 20-jährigen deutschen Nationalspielers schon durch eine herausragende EM im Sommer oder glänzende Auftritte in der Champions League in der kommenden Saison sogar noch mal weiter ansteigen.

Also räumte Carro ein: "Da habe ich wieder einen Fehler gemacht. Florian Wirtz wollen wir, so lange wie es geht, bei uns behalten", sagte er und erklärte mit Hinweis auf seine in Spanien liegenden Wurzeln, wo "alle Spieler Ausstiegsklauseln haben müssen: Alle Fans von Bayer Leverkusen, alle, die da arbeiten, sind froh, so einen Florian Wirtz in der Mannschaft zu haben. Von daher hat er kein Preisschild."

Und auch bezüglich des von ihm angekündigten großen Verkaufs im kommenden Transfersommer war Carro schon kurz davor zurückgerudert. So erklärte der Manager: "Wir würden nach so einer erfolgreichen Saison am liebsten alle behalten. Wir müssen gucken, wie das im Sommer aussieht. Wenn kein Spieler weg will, würden wir gerne alle behalten."

Eine Aussage, die auch von taktischer Natur ist. Um in der Endphase der Saison, in der Bayer nach der Deutschen Meisterschaft mit dem DFB-Pokal (Finale gegen Kaiserslautern) und der Europa League (Halbfinale gegen AS Rom) zwei weitere Titel gewinnen kann, öffentliche Diskussionen über mögliche Abgänge von Stammspielern einzudämmen. Allerdings ist die Haltung im Klub klar: Die Leistungsträger der Meistermannschaft sollen möglichst gehalten werden. Wobei ganz wenige Ausnahmen eben nicht ausgeschlossen sind.