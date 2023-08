150.000 Euro Zwangsgeld für die FIFA

Nach dem DFB hat das Landgericht (LG) Dortmund auch die FIFA mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 150.000 Euro belegt. Es geht um die neuen Spielervermittlerregeln (FFAR) des Weltverbandes.

Konkret moniert das LG die von der FIFA verlangte Unterwerfungserklärung unter die FFAR, was gegen eine Ende Mai verhängte Verfügung des Dortmunder Kartellsenats verstoße. Zwar hatte der Weltverband von in Deutschland ansässigen Agenten ab Mitte Juni diese Unterwerfung nicht mehr verlangt, jedoch erst auf Vorhalten der Gläubiger, also der klagenden Vermittler. Zudem weigert sich die FIFA offenbar, ihr Vorgehen gegenüber Spielervermittlern außerhalb Deutschlands anzupassen.

"Von außerhalb Deutschlands ansässigen Spielervermittlern fordert die Schuldnerin hingegen weiter die Abgabe der Unterwerfungserklärung gemäß Art. 4 Abs. 2 FFAR, ohne danach zu differenzieren, ob diese in Deutschland und der EU tätig sind", heißt es in dem Beschluss, der dem kicker vorliegt, und später: "Soweit sie dies gegenüber nicht in Deutschland ansässigen Spielervermittlern noch immer macht, stellt diese Praxis weiterhin eine Zuwiderhandlung gegen die sich aus dem Urteil des Landgerichts Dortmund vom 24.05.2023 ergebende Verpflichtung (dort Ziffer 1. i) des Urteilstenors dar." Das Urteil, so das Gericht, sei eben nicht auf Deutschland beschränkt - so hatte es der Weltverband aber verstanden, den das LG nun mit einem Zwangsgeld in Höhe von 150.000 Euro bedenkt. Genau wie kürzlich seinen nationalen Stellvertreter, den DFB, der allerdings Rechtsmittel gegen den Beschluss angekündigt hat.

OLG Düsseldorf tagt Anfang 2024

Die nächste Runde im Streit mit den Agenten findet nach kicker-Informationen am 17. Januar 2024 statt, wenn das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf dazu tagt. Dass es zum Rechtsstreit mit den Beratern kommen würde, ist seit Jahren abzusehen. Im Prinzip seit die FIFA ankündigte, den Wild-West-Markt der Agenten wieder stärker regulieren zu wollen.

Zuvor hatten immer wieder diverse Medien dubiose Tätigkeiten von Agenten offengelegt, speziell dank der Dokumente aus dem Datensatz der Football Leaks. Die FIFA strebt unter anderem eine Begrenzung der Provisionen für Agenten an - was diesen natürlich missfällt. Auch der Europäische Gerichtshof mischt mittlerweile in der Sache mit, seit ihm kürzlich das LG Mainz Fragen zur Klärung vorgelegt hat.