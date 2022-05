15 Tore, wilder Verlauf: Oilers-Comeback wird nicht belohnt

Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl gingen im ersten Spiel der zweiten Play-off-Runde bei den Calgary Flames in einem wilden Spiel mit 15 Toren leer aus. Carolina musste gegen die Rangers in die Verlängerung.

Am Mittwoch (Ortszeit) verloren die Oilers den sogenannten "Battle of Alberta" auswärts mit 6:9. Draisaitl stand trotz seiner Sprunggelenksverletzung aus dem letzten Spiel der ersten Play-off-Runde auf dem Eis und war in 22 Minuten Einsatzzeit mit einem Tor und zwei Vorlagen zur Stelle.

2:0 nach 51 Sekunden

Die Partie begann furios - für Calgary! Nach 51 Sekunden lag der Puck bereits zum zweiten Mal im Oilers-Gehäuse. In der 7. Minute erhöhte Brett Ritchie auf 3:0. Die Oilers nahmen einen Torwartwechsel vor - Mikko Koskinen kam für Mike Smith -, stabilisierten sich kurz und antworteten durch Topstar Connor McDavid. Ein Doppelpack von Blake Coleman und das 6:2 durch Matthew Tkachuk (29.) ließen die Flames jubeln, doch Edmonton meldete sich tatsächlich zurück. Zach Hyman (2), Draisaitl und Kailer Yamamoto auf Vorarbeit von Deutschlands Sportler des Jahres 2020 machten das Oilers-Comeback perfekt.

Oilers nutzen das Momentum nicht

Doch dieses Momentum konnten die Oilers nicht zum Sieg nutzen. Nur eine Minute nach dem 6:6 gelang Rasmus Andersson die erneute Führung für die Flames, ein Tkachuk-Doppelpack beendete die Träume von Edmonton, das letztlich 6:9 verlor. In der regulären Saison hatte Edmonton jüngst 5:9 in Calgary verloren.

Overtime: Cole lässt Carolina jubeln

Die Carolina Hurricanes gewannen ebenfalls ihr Heimspiel und bezwangen die New York Rangers mit 2:1 (0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Ian Cole gelang in der dritten Minute der Extrazeit der Siegtreffer.