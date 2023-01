15 Punkte Abzug! Hartes Gerichtsurteil gegen Juventus

Aufgrund des Vorwurfs der Bilanzfälschung war seit geraumer Zeit gegen Juventus Turin ermittelt worden - mit nun drastischen Folgen. Das zuständige Fußballverbandsgericht verhängte am Freitag 15 Punkte Abzug - plus drakonische Strafen gegen die ehemaligen Bosse der Bianconeri.

Noch vor einer Woche hätte Juventus den Meisterschaftskampf beim Gastspiel in Neapel wieder richtig spannend machen können - und bekam vom Spitzenreiter ein sattes 5:1 eingeschenkt. Nur wenige Tage später musste die Alte Dame einen noch härteren Schlag ins Kontor einstecken.

Dem italienischen Rekordmeister (36 Titel), gegen den zuletzt wegen Finanzbetrug und Bilanzfälschung ermittelt worden war (auch die UEFA schaltete sich ein), wurden an diesem Freitagabend satte 15 Punkte abgezogen. Der Chefankläger des italienischen Verbandes (FIGC), Giuseppe Chinè, hatte vor dem Verbandssportgericht in Rom noch gefordert, dass Juve neun Zähler in der aktuell laufenden Meisterschaft abgezogen bekommen solle - am Ende packte das Gericht sogar noch sechs Zähler drauf.

Schwarzgeld durchs Hintertürchen

Konkret ging es in diesem Fall um fingierte Spielerbewertungen. Den Turinern wurde zur Last gelegt, einigen ihrer Profis in der Vergangenheit bewusst falsche Marktwerte zugeschrieben zu haben - allein in den Jahren 2018, 2019 und 2020 soll die Vereinsbilanz so um 115 Millionen Euro geschönt worden sein.

Das Sportgericht hatte Juve und andere Vereine wegen dieser Vorwürfe allerdings schon einmal freigesprochen - durch neue Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren aber neu aufgerollt.

Doch nicht nur das: Dem ehemaligen Serienmeister (neun Scudetti zwischen 2012 und 2020) war zudem vorgeworfen worden, während der Coronavirus-Pandemie Schwarzgeld ausbezahlt respektive zugesichert zu haben.

Der genaue Vorwurf lautete: Die Beschuldigten hätten 23 Profis, die einem coronabedingten Gehaltsverzicht in Höhe von insgesamt 90 Millionen Euro zugestimmt hatten, einen Teil ihres Salärs doch noch gewährt - allerdings illegal durchs Hintertürchen.

Insgesamt sollen dem Vernehmen nach drei von vier Monatsgehältern "schwarz" überwiesen worden sein - und tauchten dann nicht in der Bilanz auf. Während des Prozesses hatten sowohl Juventus als auch die damals verantwortlichen Personen um die zwischenzeitlich zurückgetretenen Ex-Bosse Andrea Agnelli (Präsident), Pavel Nedved (Vize) und Maurizio Arrivabene (Geschäftsführer) ihre Unschuld beteuert.

Siebenmal Freispruch - und das harte Juventus-Urteil

Darf für zwei Jahre kein sportliches Amt bekleiden: der ehemalige Juve-Präsident Andrea Agnelli. IMAGO/Marco Canoniero

Das Trio wurde nun gemeinsam mit acht weiteren Mitgliedern der früheren Vereinsführung ebenfalls bestraft. Agnelli und Arrivabene dürfen zum Beispiel für zwei Jahre kein sportliches Amt bekleiden, Nedved für acht Monate.

Das Berufungsgericht bestätigte unterdessen die Freisprüche für die anderen acht beschuldigten Vereine (Sampdoria, Pro Vercelli, Genua, Parma, Pisa, Empoli, Novara und Pescara) sowie für deren jeweilige Geschäftsführer und Manager. Insgesamt 52 Funktionäre waren beschuldigt worden. Im vergangenen Mai waren zunächst wie bereits oben angedeutet alle neun Klubs - darunter auch Juventus - freigesprochen worden. Die FIGC hatte dagegen jedoch Einspruch eingelegt - mit den nun dratischen Konsequenzen für Juve.

Juventus hat in der laufenden Saison bislang 37 Punkte erspielt. Der Abzug würde den Sturz von Rang drei auf den elften Tabellenplatz bedeuten. Rein sportlich bedeutet das: Im Serie-A-Tableau rutschen die Bianconeri von Tabellenplatz 3 ins Mittelfeld auf Rang 10 ab.

Ob es dazu kommt, bleibt noch abzuwarten, denn Juve kann bei Italiens Olympischem Komitee CONI noch Berufung gegen das Urteil einlegen.