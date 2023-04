15-Punkte-Abzug gegen Juventus Turin vorerst aufgehoben

Juventus Turin bekommt die 15 Punkte, die Ende Januar in Folge einer Strafe vom Serie-A-Konto abgezogen wurden, vorerst wieder zurück. Damit sind die Bianconeri auf einen Schlag wieder heißer Champions-League-Anwärter.

An den 20. Januar 2023 erinnern sich Fans und Verantwortliche von Juventus Turin nur ungerne zurück. Wegen des Vorwurfs von Bilanzfälschung und Finanzbetrug wurden den Bianconeri Punkte abgezogen. Giuseppe Chiné, Chefankläger des italienischen Verbandes FIGC, hatte neun Zähler gefordert - am Ende wurden es gar 15. Ambitionen in Richtung Champions-League-Plätze, da Napoli bereits zu diesem Zeitpunkt enteilt war, mussten begraben werden.

Juventus lief der Musik in Italien trotz guter Ergebnisse fortan hinterher. Vor dem 31. Spieltag in der Serie A war der italienische Rekordmeister nur Tabellensiebter, mit neun Punkten Rückstand auf einen Champions-League-Rang. Nun trennen die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri lediglich noch zwei Zähler vom zweiten Platz, den aktuell Lazio Rom belegt.

Das ist die Folge einer Berufung, in die Juve gegen das Urteil bei Italiens Olympischem Komitee CONI gegangen war. Knapp drei Stunden hatte die Anhörung vor dem Sportgericht des CONI am Mittwoch gedauert - und sollte letztlich zum Erfolg führen. Zumindest vorerst. Weil der Fall neu bewertet werden müsse.

Nun liegt der Ball beim FIGC

Am Donnerstag teilte das CONI mit, den Abzug vorübergehend auszusetzen. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass die Strafe endgültig nichtig ist. Nun liegt der Ball im Spielfeld des Berufungsgerichts des FIGC, der die Strafe ursprünglich verhängt hatte.

Im Saisonfinale bekommt es Juve unter anderem noch mit der direkten Konkurrenz um einen Platz in der Königsklasse zu tun - mit Napoli schon am Sonntag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), anschließend mit Atalanta (7. Mai) und Milan (28. Mai).