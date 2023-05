15 Millionen Euro: Gladbach erhält ersten Geldregen

Es ist durch: Premier-League-Aufsteiger FC Burnley hat Leihspieler Jordan Beyer (22) durch ein Ziehen der Kaufoption fest verpflichtet. Die festgeschriebene Ablösesumme liegt bei 15 Millionen Euro.

Die entscheidende Hürde war kurz zuvor gefallen. Die Aufhebung von Burnleys Transfersperre durch die EFL (English Football League) machte den Weg frei für Jordan Beyers dauerhaften Verbleib beim zukünftigen Premier-League-Klub. Dass die Engländer die im Vertrag verankerte Kaufoption ziehen, ist seit dem Mittwochabend offiziell: Beyer, bisher noch von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen, hat sportlich voll eingeschlagen und sich in die Herzen der Fans gespielt. Burnley steigt als souveräner Meister der Championship in die Premier League auf. 101 Punkte sammelte das Team von Trainer Vincent Kompany in den 46 Ligabegegnungen.

Nachdem der Vertrag von Erfolgscoach Kompany am Sonntag vorzeitig bis 2028 verlängert wurde, können auch die Kaderplanungen weiter forciert werden. In Beyers Fall wurde beim Aushandeln des Leihgeschäfts im vergangenen Sommer auch gleich eine Kaufoption inkludiert. Dass die Kaufsumme bei 15 Millionen Euro liegt, hatte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus auf Borussias Mitgliederversammlung Mitte April bestätigt.

Beyers Verkauf hilft beim Kaderumbruch

Die Fohlen erhalten nach der Aufhebung von Burnleys Transfersperre wegen zu spät eingereichter Unterlagen nun den ersten Millionenregen. Der Transfererlös aus dem Beyer-Verkauf hilft beim geplanten Kaderumbruch, zumal Marcus Thuram, Ramy Bensebaini und Lars Stindl (geht zum Karlsruher SC) den Klub aufgrund auslaufender Verträge allesamt ablösefrei verlassen werden. Beyers Kontrakt in Gladbach war noch bis 2026 datiert, nun band er sich bis 2027 an die Clarets in England. "Im Moment könnte ich nicht glücklicher sein", ließ sich der Innenverteidiger zitieren.

Eigengewächs Beyer, nur rund 30 Kilometer vom Borussia-Park entfernt aufgewachsen, absolvierte 33 Bundesligaspiele (kein Tor) für die Fohlen. Von Januar bis Juni 2020 war der deutsche U-21-Nationalspieler an den Hamburger SV verliehen, um Spielpraxis sammeln zu können. Mehr Einsatzzeiten versprach sich Beyer im vergangenen Sommer auch durch den Wechsel zum FC Burnley - der Plan ging voll auf. In der Championship kam er 30-mal zum Zug, die letzten Spiele verpasste er aufgrund einer Fußverletzung.