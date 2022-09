15 Jahre! Aber Jubilar Schmidt "interessiert nur das Spiel am Sonntag"

Am morgigen Samstag gibt es Grund zum Feiern in Heidenheim - und das, obwohl das nächste Spiel erst einen Tag später ansteht. 15 Jahre ist Trainer Frank Schmidt dann im Verein, der volle Fokus liegt aber auf der Partie gegen Kaiserslautern.

Der 1. FC Heidenheim ist seit fünf Spielen ungeschlagen in der 2. Liga - zuletzt gab es ein torloses Remis beim Karlsruher SC. Ein Trend, der sich in den letzten fünf Partien der Heidenheimer ebenfalls erkennen lässt: Coach Schmidt setzte jedes Mal auf die selbe Startaufstellung: "Was der Trainer gerne hat, sind Erfolgserlebnisse. Manchmal ist es wichtig, ein Running-System auch mal laufen zu lassen", begründet der 48-Jährige die momentan bevorzugte Startelf. Mit den Spielern, die aktuell gar nicht oder nur über Einwechslungen zum Zuge kommen, versucht das Trainerteam "gut zu kommunizieren" und fordert, dass sich diese "nicht hängen lassen", sondern das ganze vielmehr als Ansporn sehen, um sich Startelfeinsätze zu erarbeiten.

Kaiserslautern hat "sehr emotionale Spielweise"

Die Mannschaft vom Betzenberg sieht Schmidt als "guten Gegner, der viel Euphorie im Verein hat". Die Roten Teufel, die bisher die zweitmeisten Tore der Liga erzielen konnten (16), zeichnet laut dem Coach des FCH vor allem ihre "sehr emotionale Spielweise" aus. Lautern gelangen bislang die meisten Tore nach Ballbesitz, die "Kontersicherung" wird daher entscheidend sein. Die größte Schwierigkeit aus Sicht des Heidenheimer Trainers für sein Team? "Den Spagat zu schaffen, zwischen Geduld im Ballbesitz aber auch immer wieder zu schnell vorgetragenen Angriffen zu kommen, um sich Torchancen herauszuspielen."

Momentan gibt es bei den Heidenheimern keine Personalnot, einzig Melvin Ramusovic (Sprunggelenksverletzung) steht gegen Kaiserslautern nicht zur Verfügung.

Dass Schmidt einen Tag vor der Partie gegen Kaiserslautern sein 15-jähriges Dienstjubiläum im Klub erreicht, "freut" den geborenen Heidenheimer zwar, er beteuert aber zugleich: "Wer mich kennt weiß, ich bin absoluter Wettkampftyp, mich interessiert nur das Spiel am Sonntag." Es bleibt abzuwarten - vielleicht gibt es ja doch eine kleine Feier in Heidenheim, die mit drei Punkten zum Wochenabschluss abgerundet wird. Anpfiff des Duells gegen den FCK ist um 13.30 Uhr (LIVE! bei kicker).