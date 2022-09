15-Jähriger bricht Premier-League-Rekord: Arteta erklärt Nwaneri-Debüt

Arsenal-Talent Ethan Nwaneri ist mit 15 Jahren jüngster Debütant der Premier-League-Geschichte. Wie es dazu kam - und warum Torwart Aaron Ramsdale danach beherzt eingriff.

Dass da ein besonderer Spieler in Arsenals Talenteschmiede für Aufsehen sorgt und reihenweise Jahrgänge überspringt, hatte sich bereits herumgesprochen. Doch was am Sonntag passierte, das hatte dann doch niemand kommen sehen.

Arsenal führte in der Nachspielzeit mit 3:0 beim FC Brentford und hatte die Verteidigung der Tabellenführung schon in der Tasche, als Trainer Mikel Arteta kurzerhand Historisches tat: In der 92. Minute wechselte er Ethan Nwaneri ein, den mit 15 Jahren und 181 Tagen nun jüngsten Premier-League-Debütanten der Geschichte.

Arsenal-Fans kosten Nwaneri-Moment aus - auch dank Ramsdale

"Er hat morgen früh Schule", sangen die Arsenal-Fans begeistert und hatten es ihrem Torwart zu verdanken, dass sie Nwaneri nach dem Schlusspfiff noch angemessen feiern konnten: Aaron Ramsdale verhinderte, dass der offensive Mittelfeldspieler bescheiden im Spielertunnel verschwand, und nahm ihn stattdessen mit vor den Gästeblock.

"Es war reines Bauchgefühl", erklärte Arteta später die geschichtsträchtige Einwechslung. Am Samstag hatte Nwaneri - nicht zum ersten Mal - mit den Profis trainiert, weil den Gunners durch die Verletzungen von Martin Ödegaard und Oleksandr Zinchenko die Mittelfeldalternativen ausgegangen waren. "Ich habe ihm gestern gesagt, dass er mit uns fahren wird und dass ich will, dass er miterlebt, wie es ist, im Hotel zu sein, eine Spielvorbereitung mitzumachen und bei den Jungs zu sein. Und dass er bereit sein soll."

Arteta dankt Mertesacker und sieht eine "starke Botschaft"

Nwaneri, der erste Spieler in Europas fünf Topligen aus dem Jahrgang 2007, löst den heutigen Liverpool- und damaligen Fulham-Profi Harvey Elliott als Premier-League-Rekorddebütant ab, der 2019 mit 16 Jahren und 30 Tagen erstmals zum Einsatz gekommen war. Zuletzt hatte er bei der hauseigenen U 21 geglänzt. Nach zehn Einsätzen steht er dort bei vier Toren und fünf Vorlagen.

Nun kann er schon - so rechnete es die BBC aus - auf drei Minuten und 42 Sekunden Premier-League-Fußball zurückblicken und einen Ballkontakt. "Wir glauben, dass er ein Talent hat, das in den nächsten zwei oder drei Jahren unglaublich entwickelt werden muss", sagte Arteta, der Nwaneri bei der Einwechslung mit auf den Weg gab: "Glückwunsch und genieß' es."

Bereits mit 14 Jahren hatte Nwaneri - inklusive Tor - in der U 18 debütiert und war rasch zum nächsten Jahrgang aufgestiegen. Englischer U-17-Nationalspieler ist er ebenfalls schon. "Ich habe den Jungen kennengelernt, und mir hat gefallen, was ich gesehen habe", so Arteta, der auch seinem Akademie-Chef dankte: "Per Mertesacker und seine Mitarbeiter versorgen mich wirklich mit sehr guten Informationen."

Nwaneri selbst werde das weitere Tempo diktieren und zeigen, "wie weit man gehen kann". Grundsätzlich sei das Rekorddebüt eine "starke Botschaft" des FC Arsenal - nämlich dafür, "dass wir Chancen bieten, wenn Talent vorhanden ist, wenn es eine Persönlichkeit gibt und wenn es Spieler gibt, die das, was sie tun, so sehr lieben und keine Angst haben." Die Türen seien offen.

In der Bundesliga hätte Nwaneri noch nicht debütieren dürfen. In Deutschland liegt die Mindestaltersgrenze bei 16, in England bei 15. Ein paar Sonderregeln gibt es dort aber für die Jüngsten. Unter anderem durfte sich Nwaneri Medienberichten zufolge am Sonntag nicht bei den älteren Teamkollegen umziehen.

jpe