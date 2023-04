15-jährige Russin siegt und siegt - auch in Madrid

Sie überrascht sich und alle Beobachter: Mirra Andreeva (15) schlägt beim WTA-Turnier in Madrid prominente Namen. Seit Monaten ist der Youngster unbesiegt.

Am Samstag wird sie 16 Jahre alt, und dass sie ihren Geburtstag in Madrid feiern würde, hatte Mirra Andreeva wohl selbst am wenigsten gedacht. Doch nun hat sie sich das selbst beschert.

Nach dem 6:3- und 6:4-Sieg über Leylah Fernandez, immerhin US-Open-Finalistin 2021, folgte am Donnerstag ein noch verblüffenderes 7:6, 6:3 gegen Beatriz Haddad Maia - die aktuelle Nummer 14 der Welt. In der 3. Runde wartet nun Magda Linette aus Polen, am Samstag, an Andreevas 16. Geburtstag.

Noch ist sie die Nummer 194 der Welt

Die Russin, die in Cannes lebt, ist nach Angaben der WTA erst die siebte Unter-16-Jährige, die in diesem Jahrtausend eine Top-20-Spielerin besiegt.

"Ich bin ein bisschen überrascht", sagte Andreeva. "Aber gleichzeitig hatte mir jeder gesagt: Die spielen auf dem gleichen Niveau wie du, nur etwas konstanter." Im Vergleich mit Haddad Maia, war die 15-Jährige, die gern harte Longline-Schläge in die Ecke einstreut, am Donnerstag sogar die Konstantere. "Mental sind sie (die anderen Spielerinnen, Anm. d. Red.) auf einem anderen Level, aber spielerisch fast nicht."

Vor dem Turnier in Madrid war Andreeva, noch die Nummer 194 der Welt, seit Ende Januar unbesiegt. Damals hatte sie das Finale der Juniorinnen-Konkurrenz bei den Australian Open verloren, anschließend zwei Challenger-Turniere in der Schweiz gewonnen.