15 Top-Talente dabei: DHB präsentiert seinen neuen Elitekader

Im "Jahrzehnt des Handballs" will der DHB noch stärker seine Top-Talente fördern. Am Donnerstag wurde der neue 15-köpfige Elitekader präsentiert.

Top-Talente in Deutschland: Nils Lichtlein (li.) und Viola Leuchter. imago images (2)

Der neue DHB-Elitekader spiegelt laut Verbandsmitteilung "die gesamte Bandbreite der Talentförderung" wider. Neben den U-21-Weltmeistern David Späth, Renars Uscins, Justus Fischer und Nils Lichtlein finden sich auch der erst 16-jährige Jan Mudrow sowie die 19-jährige A-Nationalspielerin Viola Leuchter im Aufgebot. Neun Spieler und sechs Spielerinnen formen den aktuellen Elitekader, zu dem weitere Top-Talente in Zukunft dazustoßen könnten.

2012 wurde der DHB-Elitekader ins Leben gerufen, als "Erfinder" und Mentor dieser speziellen Form der Top-Nachwuchsförderung gilt Wolfgang Sommerfeld. Der Staffelstab wurde in den vergangenen Jahren sukzessive an Ex-Nationalspieler und Europameister Martin Strobel weitergegeben. Der ist seit 2020 im Projekt involviert und seit 2022 offiziell Leiter des Mentorenprogramms.

Nun hat Strobel - gemeinsam mit Frauen-Bundestrainer Markus Gaugisch (gleichzeitig Talentförderer im weiblichen Bereich) sowie Chef-Bundestrainer Nachwuchs Jochen Beppler - den neuen 15-köpfigen Elitekader zusammengestellt. Schon beim "Tag des Handballs" in der Münchner Olympiahalle am 5. November können vier dieser Top-Talente bestaunt werden. Die U-21-Weltmeister Späth, Uscins und Fischer stehen im Kader von Alfred Gislason, Leuchter in dem von Gaugisch.

"Ein zentraler Punkt der Elitekaders ist die Anbindung der älteren Spieler und Spielerinnen an die A-Teams, dank separater Plätze bei Lehrgängen. So können jeweils zwei bis drei Spielerinnen dort erste Schritte kennenlernen und reinschnuppern", erklärt Strobel das Konzept. Wichtig sei aber auch, dass jüngere Spieler und Spielerinnen frühzeitig in diese besondere Form der Talentförderung integriert werden, um die Entwicklung langfristig zu begleiten.

Zentrale Kommunikationsplattform als Innovation

Dazu zählen beispielsweise die "European Youth Olympic Festival"-Sieger dieses Sommers, Mudrow (2007/MTV Braunschweig) und Bennet Strobel (2006/HBW Balingen-Weilstetten). Wie man sich schon als U-19-Nationalspieler in der Bundesliga ins Rampenlicht spielen kann, zeigt Elitekader-Spieler David Moré (Jahrgang 2004) von den Rhein-Neckar-Löwen. Der Linksaußen zeigte in den vergangenen Wochen konstant starke Leistungen.

Innovation im neuen Elitekader ist der Einsatz einer zentralen Kommunikationsplattform. "So erreichen wir eine hohe Transparenz in der Kommunikation mit allen Spielerinnen und Spielern sowie deren Trainern, indem wir gezielt Dateien wie Trainings-, und Entwicklungspläne oder Videoanalysen hinterlegen", führt Strobel aus.

Im Detail bedeutet die Elitekader-Position, dass Spieler wie Einzelsportler gefördert werden, um sie dann wieder ins Team zurückzubringen. Und der Erfolg des ersten Elitekaders gibt dem Projekt Recht: gleich sechs Elitekaderspieler wurden 2016 Männer-Europameister. Seit 2019 gibt es den Elitekader auch für den weiblichen Bereich.

Besonders gefördert werden zudem neun Spielerinnen und Spieler als Mitglieder der Sportförderkompanie der Bundeswehr, die für den Handball im westfälischen Warendorf angesiedelt ist. Dazu zählen unter anderem die Frauen-A-Nationalspielerinnen Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe), Amelie Berger (HSG Bensheim/Auerbach Flames) und Lena Degenhardt (BVB 09 Dortmund). Weitere DHB-Talente in der Sportförderkompanie sind Fynn Nicolaus (TVB Stuttgart), Ariane Pfundstein (VfL Oldenburg), Magdalena Probst (VfL Waiblingen), Connar Battermann (THW Kiel/TSV Altenholz), Henri Papst (THW Kiel/TSV Altenholz), Nils Greilich (HC Elbflorenz Dresden), Linus Kutz (THW Kiel) und Lotta Röpcke (VfL Oldenburg).

Der aktuelle DHB-Elitekader auf einen Blick:

Nils Lichtlein (2002/Füchse Berlin), David Späth (2002/Rhein-Neckar-Löwen), Renars Uscins (2002/TSV Hannover-Burgdorf), Justus Fischer (2003/TSV Hannover-Burgdorf), Viola Leuchter (2004/TSV Bayer 04 Leverkusen), Nieke Kühne (2004/HSG Blomberg-Lippe), Matilda Ehlert (2004/SG BBM Bietigheim), Marie Weiß (2004/TUS Metzingen), Ida Petzold (2005/TUS Metzingen), Lara Däuble (2006/SG Schozach-Botwartal), Marvin Siemer (2004/Füchse Berlin), David Moré (2004/Rhein-Neckar-Löwen), Tim Gömmel (2005/HC Erlangen), Jan Mudrow (2007/MTV Braunschweig), Bennet Strobel (2006/HBW Balingen-Weilstetten)