15 + 3: Flick trainiert mit einem Rumpfkader

KMD #124 - Danny Röhl

Hoher Besuch in dieser Woche bei KMD! Der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft Danny Röhl ist zu Gast und spricht im Podcast zum ersten Mal überhaupt ausführlich über seine Rolle als Assistent von Hansi Flick, die extrem erfolgreiche gemeinsame Zeit beim FC Bayern, seinen kometenhaften Aufstieg in die Weltspitze des Profi-Fußballs und seine Ambitionen für die Zukunft. Außerdem pflügen sich Alex und Benni natürlich durch das abgelaufene Bundesliga-Wochenende, diskutieren mit kicker-Reporter Patrick Kleinmann über den Spielabbruch in Bochum und haben eine wichtige Ankündigung zu machen: KMD GOES TWITCH! Und zwar am 30. März für den guten Zweck. Alle Infos gibt's in der neuen Ausgabe!