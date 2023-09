14 Millionen für die "Meister vom Meer": Tottenham angelt sich 16-jähriges Toptalent Luka Vuskovic

Tottenham Hotspur hat eine Investition in die Zukunft getätigt und Luka Vuskovic verpflichtet. Der 16-Jährige soll aber erst in zwei Jahren nach London kommen.

Luka Vuskovic ist der jüngere Bruder von HSV-Profi Mario, der aktuell juristisch gegen eine Sperre wegen eines mutmaßlichen Doping-Vergehens vorgeht, und gilt als eines der größten Innenverteidiger-Talente in Europa. Der Rechtsfuß spielte seit seiner Jugend bei Hajduk Split und hat bereits eine vielversprechende Karriere hingelegt - unter anderem ist er sowohl der jüngste Kroate als auch der jüngste kroatische Torschütze in der UEFA Youth League.

An seinem 16. Geburtstag unterschrieb er einen Profi-Vertrag, nur zwei Tage später debütierte er für Split in der ersten kroatischen Liga - und das ausgerechnet gegen Serienmeister Dinamo Zagreb. Seitdem spielte er elfmal und erzielte ein Tor für die "Meister vom Meer". In der laufenden Saison kam er bislang nicht zum Zug bei Hajduk. Für sein Land spielte er bislang in der U 15, U 16 und der U 17.

Wenig überraschend weckte der junge Vuskovic die Aufmerksamkeit zahlreicher Topklubs - er wurde mit Paris St. Germain, dem FC Arsenal oder aber auch Manchester City in Verbindung gebracht. Den Zuschlag erhielt nun aber Tottenham: Die Londoner bestätigten eine Einigung mit Hajduk Split, nannten aber keine Ablösesumme.

Fußball liegt Vuskovic im Blut

Englische und kroatische Medien berichten jedoch von rund 14 Millionen Euro. Das würde bedeuten, dass Vuskovic zu den teuersten U-18-Transfers der Welt zählen wurde. Der teuerste Verkauf in der Geschichte von Hajduk Split ist er damit auch, übertrifft er doch die elf Millionen Euro, die der FC Everton 2017 für Nikola Vlasic hingelegt hatte.

Der 1,93 Meter große Innenverteidiger wird sich aber erst mit Vollendung seines 18. Lebensjahres auf den Weg zu den Spurs begeben, ob er die kommenden zwei Jahre allerdings in Split verbringen wird, ist unklar. Das kroatische Magazin "Sportske Novosti" berichtet, dass er nur bis zum Winter bei seinem aktuellen Klub bleiben könnte, um dann in einer stärkeren Liga bei einem anderen Klub weitere Spielpraxis und Erfahrungen zu sammeln.

Vuskovic entstammt einer langen Reihe von Fußballern, so spielten sein Ur-Großvater Marko, sein Großvater Mario und sein Vater Daniel allesamt unter anderem für Hajduk Split.