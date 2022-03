14 infizierte Lizenzspieler: Düsseldorf will Paderborn-Spiel verlegen lassen

Düsseldorf meldet 14 positive Fälle im Lizenzspieler-Kader. Ob die Partie in Paderborn am Samstag stattfinden kann, ist offen, aber Fortuna stellte einen Antrag auf Spielverlegung.

Düsseldorfs Assistent Jan Hoepner übernimmt - Matthias Zimmermann und Daniel Thioune (v. li.) sind in Isolation. imago images/Uwe Kraft

Bei den Rheinländern ist Corona das beherrschende Thema, der abschließende PCR-Test am Donnerstagvormittag ergab 14 positive Fälle unter den Lizenzspielern. Die Fortunen gaben auf ihrer Website auch bekannt, um wen es sich konkret handelt. Aktuell sind Lex-Tyger Lobinger, Leonardo Koutris, Nicolas Gavory, Robert Bozenik, Marcel Sobottka, Dennis Gorka, Matthias Zimmermann, Andre Hoffmann, Christoph Klarer, Thomas Pledl, Kristoffer Peterson, Rouwen Hennings, Daniel Ginczek und Jordy de Wijs infiziert.

Nur einer von vier Torhütern infiziert

Da mit Gorka lediglich ein Lizenzspieler-Torwart unter den Infizierten ist, ist immerhin eine Voraussetzung erfüllt, um laut DFL-Spielordnung bei den Ostwestfalen anzutreten. Florian Kastenmaier, Raphael Wolf oder Kai Eisele stehen prinzipiell zur Verfügung. Insgesamt werden 16 einsatzfähige Spieler (darunter neun Lizenzspieler inklusive Torwart) benötigt, um nach den Statuten spielfähig zu sein.

Antrag auf Verlegung gestellt

Ob das Spiel in Paderborn stattfinden kann, ist zur Stunde weiterhin unklar, die Düsseldorfer Verantwortlichen stellten bei der DFL allerdings einen Antrag auf Spielverlegung. "Aufgrund der hohen Zahl an Corona-bedingten Ausfällen befinden wir uns in einem ständigen Austausch mit der DFL. Wir haben nun beantragt, das Spiel zu verlegen. Wir hoffen, dass es allen Betroffenen weiter gut geht und dass keine weiteren Corona-Fälle dazukommen", erklärte Sportvorstand Klaus Allofs.

Neuling Hoepner springt für Neuling Thioune ein

Da auch einige Staff-Mitglieder wie die Assistenten Manfred Stefes, Andreas Gross und Christoph Semmlers sowie Cheftrainer Daniel Thioune die Zahl der positiven Corona-Fälle in die Höhe treiben, wird das Training am Donnerstagnachmittag von Jan Hoepner geleitet. Der 40-Jährige kam erst Anfang Februar zusammen mit Thioune zu den Rheinländern - das Duo absolvierte 2016 zusammen den Fußballlehrer-Lehrgang, danach war er als U-17-Trainer im Nachwuchsleistungszentrum von Bayer 04 Leverkusen tätig.

Trainingsgruppe mit sieben NLZ-Spielern aufgefüllt

Sicherheitshalber wurde die deutlich verkleinerte Trainingsgruppe mit Spielern aus dem eigenen NLZ aufgefüllt. Namentlich zogen die Rheinländer Marcel Mansfeld, Daniel Bunk, Davor Lovren, Nikell Touglo, Phil Sieben, Tim Köther und Takashi Uchino hoch.

Nachdem die Spieler zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre häusliche Isolation antraten, werden sie auch nur sukzessive ins Training zurückkehren können. Die maximale Quarantänezeit beträgt zehn Tage, eine vorzeitige Freitestung nach sieben Tagen ist nur bei Symptomfreiheit möglich.