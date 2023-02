14 Hartenstein-Rebounds: Knicks überraschen die 76ers

Die New York Knicks mit dem deutschen Profi Isaiah Hartenstein haben in der NBA einen überraschenden Sieg im Kampf um die Play-offs geholt. Indes bangt Titelverteidiger Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry.

Die Knicks gewannen am Sonntag (Ortszeit) im heimischen Madison Square Garden gegen die Philadelphia 76ers um Starspieler Joel Embiid mit 108:97 (51:53). Hartenstein kam in rund 26 Minuten Spielzeit auf zwei Zähler und starke 14 Rebounds. Die Mannschaft aus New York belegt in der Eastern Conference den siebten Rang, die 76ers sind Dritter.

Die Denver Nuggets unterlagen den Minnesota Timberwolves mit 98:128 (43:63). Das beste Team der Western Conference musste allerdings auf mehrere Spieler verzichten - auch auf den serbischen Starspieler Nikola Jokic, der nach Angaben der Liga wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte.

Sieg für die Wagner-Brüder bei den Hornets

Zuvor waren am Sonntag die Orlando Magic mit den deutschen Nationalspielern Franz und Moritz Wagner erfolgreich. Das Team aus Florida siegte bei den Charlotte Hornets 119:113. Franz Wagner kam auf 14 Punkte und sechs Rebounds, sein älterer Bruder Moritz erzielte acht Zähler.

Fehlt Curry "mehrere Wochen"?

Titelverteidiger Golden State Warriors droht indes ein längerer Ausfall von Starspieler Stephen Curry. Der 34 Jahre alte Spielmacher erlitt beim 119:113 gegen die Dallas Mavericks am Samstagabend (Ortszeit) eine Fußverletzung. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Curry, der die Warriors im Juni 2022 zum Titel in der NBA führte, dem Team aus Kalifornien "mehrere Wochen" fehlen.

Für die Warriors wäre dies ein herber Rückschlag. Der Titelanwärter muss in der extrem ausgeglichen besetzten Western Conference derzeit um eine Play-off-Teilnahme kämpfen. Auch die Dallas Mavericks (um Luka Doncic) und die Phoenix Suns und Dennis Schröders Los Angeles Lakers, die 2021 beziehungsweise 2020 im NBA-Finale standen, müssen um einen der ersten acht Plätze kämpfen. Helfen könnte Curry, dass die reguläre NBA-Saison zwischen 17. und 24. Februar knapp eine Woche für das sogenannte All-Star-Wochenende unterbrochen wird.