136 Zweitliga-Einsätze: Haching schnappt sich Ex-Löwe Maier

Die SpVgg Unterhaching hat sich die Dienste eines namhaften Profis gesichert, der sogar schon in der Bundesliga gespielt hat.

Sebastian Maier spielt künftig für die Hachinger. Der 28-Jährige kommt mit langjähriger Profierfahrung in die Münchner Vorstadt und verstärkt die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner im offensiven Mittelfeld.

In seiner Vita stand der gebürtige Landshuter bereits für den VfL Bochum, Hannover 96, den FC St. Pauli und den TSV 1860 München auf dem Platz. Zuletzt war er für Sechzig-Stadtrivale Türkgücü in der 3. Liga aktiv (sechs Saison-Einsätze).

"Bodenständig und bayrisch"

Insgesamt sammelte Maier zehn Einsätze in der 1. Bundesliga, 136 in der 2. Bundesliga und 21 in der 3. Liga - dazu gesellen sich zehn DFB-Pokalspiele. "Mit Basti haben wir einen gestandenen Profi aus der Region verpflichtet, der uns mit seiner Qualität sportlich sicher helfen wird und zudem seine Erfahrung an unsere Nachwuchstalente weitergeben kann", sagte Hachings Präsident Manfred Schwabl zum Transfer. Als "bodenständiger, bayrischer Junge" passe der Neue zudem "sehr gut in die Philosophie der Spielvereinigung."

Maier blickt der Zeit bei der SpVgg mit Vorfreude entgegen und will seine Erfahrungen "mit den jungen Spielern teilen und sie in ihrer Entwicklung unterstützen".