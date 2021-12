136 Züge: Carlsen gewinnt Acht-Stunden-Schlacht

In der sechsten Partie der Schach-WM zwischen Titelverteidiger Magnus Carlsen und Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi gab es das erste entscheidende Ergebnis. Nach dramatischem Hin und Her und fast acht Stunden Spielzeit, bei dem beide Spieler Möglichkeiten zum Sieg hatten, konnte Carlsen im Endspiel schließlich überzeugen.

Spiel sechs eröffnete Carlsen, wie schon die zweite Partie, mit dem Damenbauern. Alles sah nach einer katalanischen Partie aus, welche jene zweite Partie gespiegelt hätte - doch der Titelverteidiger überraschte seinen Gegner mit dem zehnten Zug: Carlsen bot Nepomnjaschtschi mit Sd2 ein Bauernopfer, welches dem Norweger viel Aktivität als Kompensation verschaffen sollte. Der Russe schien hiervon irritiert, verbrauchte viel seiner Bedenkzeit und nahm das Opfer schließlich nicht an. In der Folge fing sich der Herausforderer, spielte solide Züge und brachte Carlsen seinerseits nach 11.b5 in eine etwas passive Position.

Somit konnte sich der Weltmeister aus der Eröffnung keinen Vorteil erspielen, für den mit den schwarzen Steinen spielenden Nepomnjaschtschi ein kleiner Erfolg.

Längste Partie der WM-Historie

Nach einem ausgeglichenen Mittelspiel erkämpfte sich Carlsen in der Folge die etwas aussichtsreichere Position. So war es Nepomnjaschtschi, der das nächste Materialopfer brachte: Mit Tac8 bot der Herausforderer seinem Kontrahenten beide Türme im Tausch für Carlsens Dame an, der Norweger akzeptierte und hatte somit ab diesem Zeitpunkt einen leichten materiellen Vorteil. Dafür war es nun Nepomnjaschtschi, der mit seiner aktiven Dame positionell die Nase vorn hatte. Carlsen gab seinem Gegner sogar kurze Zeit später die Möglichkeit, sich mit 29. Le2 einen klaren Vorteil zu erspielen, "Nepo" zog seinen Läufer stattdessen jedoch nach e5 zurück, die Stellung blieb ausgeglichen.

Carlsen brachte sich immer tiefer in Zeitnot, zehn Züge vor dem rettenden 40. Zug, welcher den Spielern eine zusätzliche Stunde Bedenkzeit verschafft, hatte der Weltmeister nur noch gut drei Minuten auf der Uhr. Auch Nepomnjaschtschis Zeit sank vor dem 40. Zug auf unter eine Minute, nach intensiven Zügen mit einigen übersehenen Möglichkeiten bekamen beide Spieler schließlich ihre extra Stunde auf die Uhren.

Im folgenden Endspiel ging es vermehrt um positionelle Feinheiten. Zwar war es der Weltmeister, der durch seine Bauernstruktur die etwas besseren Gewinnchancen hatte, Nepomnjaschtschi hielt aber gut dagegen. Der Titelverteidiger versuchte alles und opferte einen Turm für einen Läufer und einen Bauern. In brillanter Art und Weise zog Carlsen den Vorteil immer mehr auf seine Seite. Der Norweger koordinierte Turm, Springer und Bauern eindrucksvoll und drängte Nepomnjaschtschi immer weiter in die Defensive. Schließlich sah der Russe keine Möglichkeiten mehr, seine Stellung zu Verteidigen. Nepomnjaschtschi gab auf. Es war mit 136 Zügen die längste Partie der WM-Historie und das erste entscheidende Ergebnis bei einer Schach-WM seit 2016.