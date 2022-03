1336 Siege: NBA feiert Rekordtrainer Popovich

Trainer Gregg Popovich hat sich einen Platz im Geschichtsbuch der NBA gesichert und ist nun Rekordhalter für die meisten Siege eines Chefcoaches.

Spieler und Funktionäre beglückwünschten den 73-Jährigen zu dessen 1336. Sieg, mit dem er den bisherigen Rekordhalter Don Nelson überholte. Nelson bezeichnete den Coach der San Antonio Spurs bei ESPN als "großartigsten Trainer" und fügte an: "Als ich ihn als Co-Trainer engagierte, dachte ich, er könnte etwas von mir lernen. Aber ich habe mehr von ihm gelernt als er von mir, das steht fest."

Popovich übernahm 1996 bei den Spurs und gewann mit den Texanern 1999, 2003, 2005, 2007 und 2014 die Meisterschaft in der besten Basketball-Liga der Welt. Am Freitag (Ortszeit) holten seine Spurs mit einem 104:102 gegen die Utah Jazz den Erfolg, der Popovich den alleinigen Rekord einbringt. "Gregg Popovichs Erfolg mit den Spurs ist in unserer Liga beispiellos. Daher ist es nur passend, dass er jetzt den Rekord für die meisten Karrieresiege hält", sagte NBA-Boss Adam Silver in einem Statement.

Dem bescheidenen Popovich war der Rummel um seine Person eher unangenehm. "Wir alle haben Anteil an diesem Rekord. Es ist nicht meiner, es ist unserer, hier in dieser Stadt", sagte der Erfolgscoach. "So etwas gehört nicht einem Einzelnen. Basketball ist ein Mannschaftssport." Popovich formte in seiner Zeit Spieler wie Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili und Tony Parker.