133 Sekunden für drei Tore: Auch Peterka mischt mit

Die Buffalo Sabres fertigten die Montreal Canadiens ab, nachdem sie einen fulminanten Start in die Partie hingelegt hatten. Auch John-Jason Peterka mischte kräftig mit.

John-Jason Peterka traf früh für Buffalo in Montreal. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Was für eine Anfangsphase der Sabres in Montreal! Nach 133 Sekunden führten die Gäste im Bell Centre bereits mit 3:0 und hatten damit den Grundstein für das furiose 7:2 bei den Canadiens gelegt. Erst drosch Verteidiger Rasmus Dahlin nach 35 Sekunden den Puck in den Winkel, dann war der Münchner Peterka per Abstauber 17 Sekunden später erfolgreich. In Überzahl legte Alex Tuch noch mal nach (3.). Cole Caufield antwortete zwar postwendend für die Kanadier, Buffalo ließ sich nach dem Blitzstart aber nicht mehr aus der Spur werfen. Jeff Skinner traf noch doppelt, Henri Jokiharju und Tage Thompson machten den klaren Sieg perfekt.

"Du schießt ein Tor und fängst an, dich richtig gut zu fühlen, dann legst du ein paar hinterher und die Dinge kommen plötzlich ins Rollen", erklärte Thompson, der vier Scorerpunkte zum Sieg beitrug, die ersten 2:13 Minuten des Spiels. Nur einmal ging es in der Geschichte der Sabres schneller, am 6. Januar 2010 benötigten Tyler Myers, der frühere deutsche Nationalspieler Jochen Hecht und Clarke MacArthur gegen Tampa Bay Lightning zwei Sekunden weniger.

Für Peterka indes war das 2:0 der vierte Saisontreffer. Der 20-Jährige erhielt in seinem 19. Spiel 15:15 Minuten Eiszeit und hat nun neun Scorerpunkte auf dem Konto.