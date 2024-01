130.000 Ticketanfragen für Fortuna-Heimspiel gegen St. Pauli

In Düsseldorf steigt noch in diesem Monat das nächste "Fortuna-für-alle"-Heimspiel. Es gibt erneut viele Ticketanfragen.

Fortuna Düsseldorf freut sich auf eine "volle Hütte". Wenn die Rheinländer am 27. Januar auf den Tabellenzweiten FC St. Pauli treffen (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), steht zugleich das zweite Freispiel im Rahmen des Projekts "Fortuna für alle" an.

Wie die Rheinländer am Dienstag melden, gibt es dieses Mal eine noch größere Nachfrage nach Eintrittskarten als bei der ersten Auflage gegen den 1. FC Kaiserslautern im Oktober, als knapp 120.000 Menschen in das Stadion wollten, das in dieser Woche als Handball-Tempel im Fokus steht.

So wurden für die Partie gegen St. Pauli insgesamt 130.000 Tickets angefragt, schreibt F95 in seiner Medienmitteilung. "Dazu zählen neben den Anfragen über die Bewerbungsplattform die organisierte Fanszene, Fans mit Dauerkarten, die ihre Tickets bereits sicher haben, und die Gästefans", so der Verein weiter. Zudem stelle die organisierte Fanszene und der Zweitligist selbst Karten für soziale Einrichtungen aus der Region bereit.

Vereinsmitglieder mit größerer Chance

Die freien Plätze werden nun unter den noch offenen Ticketanfragen, die über das Bewerbungstool eingegangen sind, vergeben. Diese werden aktuell ausgewertet. Laut Verein hätten alle Bewerbungen "eine reelle Chance, ein Ticket zu erhalten". Die Fortuna unterstreicht jedoch, dass Vereinsmitglieder "grundsätzlich eine größere Chance" hätten, ein Freispiel-Ticket zu bekommen. Diejenigen Mitglieder und Fans, die beim Freispiel-Spektakel gegen den FCK (4:3 nach 0:3!) leer ausgegangen waren, sollen besonders berücksichtigt werden.

Im Rahmen der Pilotphase von "Fortuna für alle" sind in der Saison 2023/24 insgesamt drei Heimspiele kostenlos - gegen Lautern, St. Pauli und schließlich noch gegen Eintracht Braunschweig Anfang April.