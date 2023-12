13 Punkte Vorsprung auf Dortmund? Xabi Alonso: "Das kümmert uns nicht"

Am Sonntag steigt der Liga-Hit zwischen Bayer 04 und Dortmund. Mit einem Sieg könnte Leverkusen den BVB schon um 13 Punkte distanzieren. Ein Fakt, den Trainer Xabi Alonso einfach beiseite wischt.

Am Morgen nach dem 2:0-Sieg beim BK Häcken, mit dem sich Bayer 04 den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League sicherte, drehte sich bei der Pressekonferenz in Göteborg natürlich vieles um das Topspiel zwischen Bayer 04 und dem BVB am Sonntag. Und für dieses hatte Xabi Alonso eine positive Nachricht zu Florian Wirtz parat.

"Er fühlt sich viel besser. Heute und morgen sind sehr wichtige Tage, um sich komplett zu erholen. Wir müssen noch etwas warten, aber wir sind optimistisch", erklärte er zu seinem Topstar, der wegen muskulärer Probleme die Reise nach Schweden erst gar nicht angetreten hatte.

Und auch mental sieht sein Trainer den 20-Jährigen trotz dauernder Gerüchte über das Interesse diverser Topklubs im Sommer gewappnet. "Er ist total fokussiert. Er hat ein gutes Umfeld, eine Familie, die ihn serös und professionell unterstützt. Das ist sehr wichtig. Er hat diesen Wunsch, erfolgreich zu sein. Wir haben gesprochen. Es gibt kein Problem", erklärte der Baske, "ich habe keine Sorge."

Xabi Alonso wiegelt ab

Gleiches trifft auch auf das Spitzenspiel des Ersten gegen den Vierten zu. Dass der Werksklub den Vizemeister mit einem Sieg um bereits 13 Punkte enteilen kann, blendet Xabi Alonso dabei komplett aus. Dortmund sei "natürlich ein direkter Gegner im Kampf um die Champions-League-Plätze. Wir haben einen Vorsprung, aber es ist noch viel Zeit bis Mai", wiegelt der 42-Jährige ab.

Aber mit einem Sieg könnte Bayer den BVB doch schon jetzt uneinholbar distanzieren?! Xabi Alonso wischt diesen Ansatz weg. "Das Ziel sind drei weitere Punkte für uns. Wenn wir das Ziel erreichen, sind wir in einer super Position", sagt er nur und erklärt: "Im Moment ist es noch zu früh, sich darauf zu konzentrieren, auf einen Gegner einen Vorsprung zu haben. Egal, ob Dortmund, Leipzig, Bayern oder Hoffenheim. Wir kümmern uns immer nur um das nächste Spiel. Wir denken nicht an den Abstand. Im April ist das vielleicht anders."

Frei nach dem Motto: Was würden jetzt 13 Punkte Vorsprung auf den BVB helfen, wenn die Bayern und der VfB Stuttgart den Leverkusenern weiter im Nacken sitzen? Dennoch wird die Partie zumindest aus Sicht der Gäste zum Schlüsselspiel.

Der Druck liegt auf Seiten der Borussia

Denn selbst wenn man berücksichtigt, dass der BVB in der Vorsaison aus neun Punkten Rückstand nach dem 15. Spieltag gegenüber den Münchnern bis zum 33. Spieltag einen Zwei-Punkte-Vorsprung machte, liegt der Druck am Sonntag in jedem Fall auf Seiten der Borussia.

Wäre es doch selbst bei einem Unentschieden wohl auszuschließen, dass der BVB einen dann wahrscheinlichen Zehn-Punkte-Rückstand gleich gegenüber zwei Mannschaften, den Bayern und Bayer 04, aufholt. Eine Konstellation, die Xabi Alonso und seinem Team während der 90 Minuten am Sonntag also durchaus in die Karten spielen könnte.