13 Corona-Fälle beim Tabellenführer: Zwickau gegen Magdeburg abgesagt

Wie der 1. FC Magdeburg am Mittwoch mitteilte, ergab eine umfangreiche PCR-Testung am Dienstag 13 positive Corona-Befunde bei den Elbstädtern. Der DFB hat in der Folge das Auswärtsspiel des Tabellenführers beim FSV Zwickau abgesagt.

Aufgrund von 13 positiven Corona-Befunden beim FCM wird die Drittligapartie beim FSV Zwickau am Wochenende abgesagt. imago images/Eibner