13:2! Europa hat im Laver Cup keine Chance gegen die Welt

Gerade einmal einen Sieg holte das europäische Team bei der sehr einseitigen sechsten Ausgabe des Laver Cup in Vancouver. Das lag primär an der Aufstellung auf europäischer Seite.

Die Weltauswahl von Kapitän John McEnroe hat zum zweiten Mal in Serie den Laver Cup gewonnen. US-Open-Halbfinalist Ben Shelton und Frances Tiafoe gewannen am Sonntag in Vancouver im Doppel 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) gegen Andrey Rublev und Hubert Hurkacz. Sie sicherten so den klaren 13:2-Erfolg gegen Team Europa. Den einzigen Sieg für die Gäste bei dem dreitägigen Event steuerte French-Open-Finalist Casper Ruud aus Norwegen bei.

"Es war ein unglaubliches Gefühl, ihnen in den Arsch zu treten, Baby", jubelte McEnroe: "Ich weiß, dass sie stark zurückkommen werden, aber zwei Siege nacheinander sind mir lieber. Und ich fange an zu glauben, dass es möglich ist, drei in Folge zu gewinnen."

Sportlicher Wert in diesem Jahr zweifelhaft

Die ersten vier Duelle des Vergleichs, den Roger Federer und dessen Agentur "Team8" ins Leben gerufen hatten, hatte die europäische Auswahl für sich entschieden. Im vergangenen Jahr - beim emotionalen Karriereende des Schweizers Federer - triumphierte dann erstmals das Team Welt.

Team Europa hatte in diesem Jahr auf die ganz großen Namen verzichten müssen, so trat die Mannschaft von Kapitän Björn Borg ohne Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic, Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz oder Olympiasieger Alexander Zverev an. Auch Holger Rune und Stefanos Tsitsipas hatten kurzfristig abgesagt. Dadurch war der sportliche Wert des diesjährigen Laver Cups von vielen Beobachtern angezweifelt worden.

2024 findet das Turnier erstmals in Deutschland, genauer: in Berlin, statt.