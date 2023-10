13, 14, 15: Bei Klagenfurt geht der Weg kontinuierlich nach oben

Mit 15 Punkten nach den ersten zehn Spielen und lediglich einer Niederlage lässt es sich aus Sicht von Austria Klagenfurt zufrieden in die Länderspielpause gehen. Die Kärntner weisen in diesem Zeitraum auch den besten Punkteaschnitt seit dem Bundesliga-Aufstieg hin und konnten sich kontinuierlich verbessern.

Mit einem 2:2 gegen Serienmeister Red Bull Salzburg, das mit etwas mehr Glück auch ein Sieg hätte werden können, konnte Austria Klagenfurt mit einem positiven Erlebnis in die Länderspielpause starten. Lediglich einmal wurden die Kärntner in der aktuellen Bundesliga-Saison bislang bezwungen und blieben in den vergangenen drei Spielen ohne Niederlage. Zwar mussten sich die Waidmannsdorfer zuletzt zweimal in Folge mit jeweils einem Punkt begnügen, dennoch weisen sie nach den ersten zehn Spieltagen mit 15 Punkten einen sehr anständigen Wert auf. Denn so viele Zähler nach den ersten zehn Ligapartien hatten die Klagenfurter seit ihrem Aufstieg noch nicht und sind somit auch in dieser Spielzeit, ein berechtigter Anwärter auf einen Platz in der Meistergruppe.

Das bewies auch der Heimauftritt gegen Salzburg, wo man dem Ligaprimus einen Punkt abknöpfte und beinahe sogar noch als Sieger vom Platz hätte gehen können. "Das Remis geht natürlich in Ordnung, wobei am Ende sogar ein Sieg hätte herausspringen können. Aber wir können uns über einen Zähler gegen Salzburg sicher nicht beschweren, den nehmen wir sehr gerne mit", meint Cheftrainer Peter Pacult auf der "Vereinsseite" und war mit seiner Mannschaft erst das dritte Team, welches in der aktuellen Spielzeit gegen die Mozarstädter etwas mitnehmen konnte. Zudem sorgte man nach zuvor vier Niederlagen in Folge für einen Stopp des Negativlaufs gegen den amtierenden Meister und kann somit als Tabellenfünfter entspannt in die zweiwöchige Ligapause gehen.

Ansprüche in Klagenfurt steigen

15 Punkte nach den ersten zehn Spielen ist für die Violetten aus dem Süden Österreichs jedenfalls ein Novum. Im Vergleich zu den ersten beiden Saison im Oberhaus konnte man sich gar kontinuierlich steigern: 2021/22 hatte man 13 Zähler nach den ersten zehn Partien, in der vergangenen Saison waren es schon 14 und heuer liegt man eben bei 15. Zwar geben die Kärntner einen Platz im oberen Playoff nach zuvor zwei Teilnahmen weiterhin nicht als Ziel aus, dennoch zeigte bereits die Reaktion nach dem erkämpften Remis gegen Salzburg - trotz 0:2-Rückstand wohlgemerkt -, dass die Ansprüche der Mannschaft an sich selbst durchaus gestiegen sind. So meint Coach Pacult, dass "wir mit der Leistung nicht rundum zufrieden sein können, dafür war das erste Drittel der Partie zu schlecht. Die erste halbe Stunde waren wir gar nicht anwesend, da hat gar nichts gestimmt. Wir waren läuferisch nicht da, haben auch nicht in die Zweikämpfe gefunden. In dieser Phase wirkte es so, als hätten wir Angst vor einem übermächtigen Gegner."

"Erst nach dem zweiten Gegentor haben wir uns davon befreit und sind so aufgetreten, wie wir uns das von Anfang an vorgenommen hatten", konnte der Klagenfurter Cheftrainer schlussendlich doch noch das wahre Gesicht seiner Mannschaft sehen und zeigt sich am Ende auch stolz über den Punktgewinn: "Ich gratuliere meiner Mannschaft, wie sie den Kampf im weiteren Verlauf angenommen und sich gegen die drohende Niederlage gewehrt hat. Das war ja nicht irgendein Gegner, das war Salzburg." Und selbst gegen den Champions-League-Vertreter will man über 90 Minuten überzeugen und nicht nur 60. Die Punkteausbeute zeigt aber jedenfalls, dass der Weg bei den Kärntnern stimmt, für die es nach der Länderspielpause mit einem Auswärtsspiel gegen den SK Rapid weitergeht.