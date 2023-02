13:1-Lauf entscheidet: Starkes Partizan jubelt in München

Basketball - Highlights by MagentaSport 09.02.2023

4:00Gegen ein formstarkes Partizan Belgrad hatten die Basketballer des FC Bayern München mit 71:82 in der Euroleague das Nachsehen. Am Ende jubelten die Gäste in München, auch dank eines vorentscheidenden 13:1-Laufs und Center Mathias Lessort.