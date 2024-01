125 Jahre Rapid: Die besten Elf der letzten Meister

Am 8. Jänner feiert Rapid seinen 125. Geburtstag - und wartet seit 15 Jahren, so lange wie noch nie in seiner Vereinsgeschichte, auf einen Meistertitel. Jene Spieler, die 2005 und 2008 für die bisher letzten grünweißen Meisterehren gesorgt haben, bilden das Gros des Teams der Jahre 1999 bis 2024. Von Helge Payer bis Guido Burgstaller.

Helge Payer (Tor, 2001-12)

Es gab Leute, die sahen mehr seine Schwächen bei Flanken als etwa seine Stärken im Eins gegen Eins. Damit hat er in der Krankl-Ära vor allem in den Länderspielen gegen Wales beeindruckt, die ihm den Beinamen "Prince of Wales" bescherten. Als Torhüter der letzten zwei Meistertitel steht er hier wohl zurecht vor Ladilav Maier, Jan Novota oder Richard Strebinger.

Mario Sonnleitner (Abwehr, 2010-21)

Fast genauso beeindruckend wie sein immer vorbildlicher Einsatz war sein Wille, sich zurückzukämpfen. Immer wieder stand der Steirer in seinen zwölf aktiven Rapid-Jahren auf dem Abstellgleis, immer wieder kämpfte er sich zurück in die Mannschaft. Für seine 58 Europacupspiele (Platz zwei hinter Steffen Hofmann) könnte man jene Bezeichnung wählen, die er er für die Leistung Rapids beim 3:2-Auswärtssieg gegen Aston Villa 2010 fand, zu dem er den Treffer zum 2:2 beigesteuert hat - "europäische Weltklasse". Als er sich im Sommer 2021 verabschiedete war er längst Rapid-Mitglied auf Lebenszeit. Denn, so seine Abschiedsworte: "Rapidler ist man ein Leben lang oder gar nicht."

Markus Heikkinen (Abwehr/Mittelfeld, 2007-13)

Wenn man den Finnen als den vielzitierten "Staubsauger im Mittelfeld" bezeichnet (dass er in unserer Auswahl in der Abwehr ran muss, liegt am Überangebot im Mittelfeld), dann hat er seine Arbeit ganz so erledigt, wie die Sauggeräte in der Werbung gerne angepriesen werden - effizient, verlässlich und vor allem flüsternd. Die lauten Töne waren seine Sache nicht, obwohl er in Wien aufgrund der Ähnlichkeit ihrer Nachnamen den Spitznamen " Mika " nach dem Formel-1-Weltmeister Häkkinen erhielt, während er in seiner Heimat als "Mako" bekannt war. Als er 2007/08 von Luton Town kam, wurde Rapid auf Anhieb Meister.

Martin Hiden (Abwehr, 1997, 2003-08)

Bei seinem ersten Halt in Wien-Hütteldorf wurde der Steirer für Rapid gleich zum Glücksfall. Kaum ein halbes Jahr nach seiner ablösefreien Verpflichtung wurde er für 28 Millionen Schilling (zwei Millionen Euro) an den damaligen englischen Top-Klub Leeds United verkauft. Er sollte noch einige Male zurückkehren: Zwei Jahre nach seiner ersten Rückkehr feierte der 50-malige Nationalspieler nach Titeln mit Sturm (Cup), Salzburg (Meister) und der Wiener Austria (Meister und Cup) auch mit Rapid den Meistertitel. Am 2008er-Titel hatte er nur in der Herbstsaison Anteil, im Frühjahr war er an austria Kärnten verliehen, kehrte im Sommer aber noch einmal als Spieler zurück. Seit 2019 ist er zum vierten Mal Rapidler - jetzt als Talentemanager und Projekt12-Trainer.

Louis Schaub (Mittelfeld, 2012-18)

Ein besseres linkes Füßchen als jenes von Louis Schaub hat man in Hütteldorf selten gesehen. Am effizientesten eingesetzt hat er es in internationalen Bewerben. In den 30 Europacup-Spielen für Rapid erzielte der "Mr. Europacup" nicht weniger als 16 Tore, auch seine Ausbeute von acht Toren in 29 Länderspielen war überdurchschnittlich im Vergleich zu seinen 25 Toren in der Bundesliga für die er 160 Spiele brauchte.

Steffen Hofmann (Mittelfeld, 2002-05, 2006-18)

Fast 16 Jahre lang war er auf dem Spielfeld das Um und Auf Rapids, jetzt lenkt er als Geschäftsführer die Geschicke des Vereins. Er kam 2002 (dank der einzig guten Tat von Lothar Matthäus in seiner Zeit als Rapid-Trainer) als "Piefke", 2005 nahm er bereits als Kapitän den Meisterteller für den 31. Meistertitel in Empfang. Da nannten ihn die Rapid-Fans längst "Steffen Hofmann, Fußball-Gott", kurz SFGH. Zwei Jahre nach dem missglückten 1860-Abstecher stemmte er wieder - und zum bisher letzten Mal - den Meisterteller. 2010 reichten seine Saisontore zwar zur Torjägerkrone, aber nicht zum dritten Titel. 2017 wurde er zum Ehrenkapiätn erklärt und nachträglich (oder vorgreifend?) ins "Rapid-Team des Jahrhunderts" nominiert. Nach exakt 540 Spielen, in denen er 128 Tore erzielt und weitere 208 vorbereitet hat, trat er 2018 als Rapids Rekordspieler ab.

Stefan Schwab (Mittelfeld, 2014-20)

Als Kapitäns-Nachfolger von Steffen Hofmann hatte er es nicht leicht, stets an seinem Vorgänger gemessen zu werden. Dabei war auch er einer, der voran ging, laufstark war, technisch versiert, Pässe schlagen und selbst Tore erzielen konnte . Fast vier Jahre nach seinem Abgang weiß man angesichts der nachfolgenden Zustände im Mittelfeld mehr zu schätzen, was er geleistet hat. Seinen ersten Titel konnte der Salzburger freilich erst bei PAOK feiern - mit dem Cupsieg 2021.

Andreas Ivanschitz (Mittelfeld, 1999-2005)

2007 hat Andreas Ivanschitz beim Länderspiel gegen Schottland im Hanappi-Stadion die schlimmsten 90 Minuten seiner Fußballkarriere durchlebt, als er von den Rapid-Fans wegen seines Wechsels zu RB Salzburg gnadenlos ausgepfiffen und beleidigt wurde. Das ändert nichts daran, dass er 1999 mit 16 Jahren und sieben Monaten der jüngste Spieler war, der je in einem Bundesligaspiel den grün-weißen Dress getragen hat. Gemeinsam mit Steffen Hofmann verkörperte er in den frühen 2000ern den neuen Rapid-Elan, der 2005 auch im Gewinn des Meistertitels gipfelte. Da war Ivanschitz bereits Österreichs jüngster Teamkapitän aller Zeiten - und nur noch ein halbes Jahr entfernt vom großen "Sündenfall".

Veli Kavlak (Mittelfeld, 2005-11)

Von seiner Klasse her müsste "Il Genio" Dejan Savicevic in dieser Auswahl stehen, wegen seines "Impacts" für den Meistertitel 2008 vielleicht Ümit Korkmaz. Die beiden trugen jedoch nur zwei Saisonen lang den Rapid-Dress, deshalb fiel die Entscheidung für Veli Kavlak, der bereits mit 16,5 Jahren seine ersten Gehversuche in der Meistermannschaft von 2005 machte. 2008 war er bereits einer der Leistungsträger, obwohl ihn Peter Pacult oft auf den von ihm ungeliebten linken Flügel verbannte. Pacult Erklärung: "Der Veli darennt des net, in der Mitt'n. " Dass das eine Fehleinschätzung war, bewies Veli Kavlak sowohl bei Besiktas, wo er 2016 Meister wurde und es bis zum Kapitän brachte, als auch im Nationalteam, wo er auf 31 Länderspiele kam, obwohl seine Karriere aufgrund seiner Schulterverletzungen bereits mit 26 Jahren mehr oder weniger zu Ende war. Seit knapp einem Jahr ist er Nachwuchs- und Projekt-12-Trainer bei Rapid.

René Wagner (Sturm, 1996-2004)

Der Tscheche war schon Fanliebling, bevor er seinen ersten Schuss für Rapid abgegeben hat. Grund dafür war, dass er von einem Fan "gescoutet" wurde. Als René Wagner dann auch gleich in seiner ersten Saison Torschützenkönig wurde, war die "Liebesbeziehung" perfekt. Nach einer schweren Verletzung in der zweiten Saison war er nie mehr ganz der alte. In der Saison 1999/00 kam er mit 17 Treffern den 21 Toren seiner Premierensaison noch am nächsten. Mit 75 Meisterschaftstoren ist er dennoch Rapids viertbester Torschütze der Bundesliga-Ära.

Guido Burgstaller (Sturm, 2011-14, ab 2022)

50 Bundesliga-Tore und die Torjägerkrone der Saison 2022/23 kann der aktuelle Rapid-Kapitän in die Waagschale werfen. Das reicht für einen Platz in diesem Team, weil in den 2000er-Jahren nur einzig Steffen Hofmann noch öfter für Rapid getroffen hat.