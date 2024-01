125 Jahre Rapid: Die besten Elf der Euroapacup-Finalhelden

Am 8. Jänner feiert Rapid seinen 125. Geburtstag. Die zwei Europacup-Finalspiele von 1985 und 1996 zählen zu den Höhepunkten der Vereinsgeschichte. Ihre Helden bilden das Team des vierten Vierteljahrhunderts. Von Michael Konsel bis Hans Krankl.

Michael Konsel (1985-97)

"Feurer oder Konsel?", das war hier die Frage. Aber der einzige Spieler, der in beiden Europacup-Finalspielen Rapids dabei war, muss einfach auch in dieser Auswahl seinen Platz haben. Überragend war der "Konsi-Panther" (den es plüschig auch im Rapid-Fanshop zu kaufen gab) vor allem auf dem Weg ins zweite Finale. Da schrieb selbst die französische "L’Equipe" von ihm als E.T., einem Außerirdischen. Mit 486 Spielen ist er auch Rekord-Torhüter Rapids, zu seinem 400er, streckten Tausende im Block West ein Konsel-Poster in die Höhe. Mit 35 Jahren schaffte er noch den Sprung zur AS Roma in der Serie A, wo er als "Pantera" gute Figur machte. Übrigens: Auch im "Rapid-Team des Jahrhunderts" hat Konsel den Vorzug vor Feurer und Zeman bekommen.

Leo Lainer (Abwehr, 1982-87)

"Leo, Druuuuck!", rief Otto Baric auf der einen Seite der Seitenlinie, klopfte die rechte Faust in die linke Hand - und Leo Lainer marschierte auf der anderen Seite des Kalkstreifens auf und ab. Beachtliche 33 Tore hat der Salzburger Außenverteidiger mit dem großen Offensivdrang in seinen sechs Rapid-Saisonen geschossen (Assists hat man damals noch nicht gezählt), drei davon auf dem Weg ins Finale des Cups der Cupsieger, wo ihm ausgerechnet im Finale ein Fehler passierte, der ihm lange nachhing. Seinen missglückten Rückpass auf Heribert Weber hat Andy Gray zur frühen Everton-Führung genützt, Rapid verlor 1:3. Auch sein zweites Europacup-Finale (mit Salzburg) ging verloren, mit insgesamt acht Meistertiteln (drei mit Rapid) und fünf Cupsiegen (vier mit Rapid) war der Vater des Gladbach-Legionärs Stefan Lainer dennoch einer der meistdekorierten Fußballer Österreichs.

Peter Schöttel (Abwehr, 1986-2001)

Er war einfach immer da. Zuerst als langhaarige Libero-Hoffnung, dann als immer gelbgefährdeter defensiver Mittelfeldspieler, dann endlich doch im Abwehrzentrum - und irgendwann war der lange Schlaks mit der Nummer fünf, dessen Tore man an den Fingern an einer Hand abzählen konnte, einfach Kult. "Der Kapitän ist wieder da", sangen die Fans zur Melodie von "When the Saints…" und trugen den "Schötti" zu 436 Meisterschaftsspielen, die Steffen Hofmann hin oder her, immer noch Klubrekord darstellen. 1999 wurde er selbstverständlich ins "Rapid-Team des Jahrhunderts" gewählt, daran konnte auch der unglücklich abgefälschte N’Gotty-Schuss im Europacupfinale gegen PSG nichts ändern. Und dann war die Nummer fünf weg. Zehn Jahre lang. Bis Thanos Petsos sie wieder tragen durfte. Peter Schöttel war noch lange nicht weg. Oder nie lange. Nach dem von Lothar Matthäus beschleunigten Karriereende war er Amateure-Trainer und Nachwuchsleiter, später Sportdirektor, noch später Trainer. Darunter hat seine Popularität gelitten und es war Zeit für etwas Neues. Seit 2017 ist er Sportdirektor des ÖFB.

Heribert Weber (Abwehr, 1978-89)

Auch wenn er vielleicht als erfolgreich dem Alter trotzender Salzburg-Libero in Erinnerung geblieben ist, den Großteil seiner 573 Bundesliga-Spiele (nämlich 315) hat der Bundesliga-Rekordspieler für Rapid bestritten. Er war einer der Leader der Europacup-Finalmannschaft von 1985, obwohl er die Kapitänsschleife 1981 dem aus Barcelona zurückgekehrten Hans Krankl überlassen musste - und dafür salomonisch mit der Verleihung der Ehrenkapitänswürde entschädigt wurde. Er war Rapid-Trainer, als er 1999 ins Rapid-Team des Jahrhunderts gewählt wurde, seine grünweiße Titelsammlung (er war als Spieler viermal Meister, viermal Cupsieger) konnte er dabei nicht mehr aufstocken.

Karl Brauneder (Abwehr, 1983-91, 1992-94)

"Stoppen Sie diese Walter!", sagte Otto Baric zu Papa Brauneder, als er erfuhr, dass der gerade auf Urlaub befindliche Karl Brauneder, der im Sport-Club-Mittelfeld als Regisseur und Torschütze auf sich aufmerksam gemacht hatte, mit der Wiener Austria schon fast einig war. Zurück aus dem Urlaub fuhr der Karli zur Vertragsunterschrift tatsächlich nicht zu den Violetten, sondern nach Hütteldorf. Die Spielmacherrolle konnte er sich bei Rapid nicht aneignen, aber bald machte er als linker Verteidiger Dampf und eroberte mit seinem Kämpferherz die Rapid-Fans, die ihre Freude mit dem Spaßvogel hatten, der gerne in Filmzitaten spricht. Aber auch der Fan-Slogan, der ihn seit Jahrzehnten begleitet, kann sich hören lassen: "Ihn kennt ein jeder … Karli Brauneder!"

Didi Kühbauer (Mittelfeld, 1992-97)

Rapid und Kühbauer, das war wie Topf und Deckel. Der kleine Zehner mit der großen Gosch’n konnte dribbeln, konnte Pässe schlagen, konnte kämpfen wie kaum ein anderer in seiner Zeit. Und für keinen anderen Verein hätte er all das lieber getan, als für Rapid. "Literweise", sagte er einmal, habe er "mein Herzblut für diesen Verein vergossen". Seine Anstrengungen wurden nicht gleich von Erfolg gekrönt, im Gegenteil. Nach seinem zweiten Jahr in Hütteldorf stand Rapid vor dem finanziellen Aus. Beim Neuanfang unter Ernst Dokupil blühte er richtig auf - und nahm nicht nur die "Daltons" (Barisic, Mandreko, Marasek), sondern die ganze Mannschaft mit. Keine zwei Jahre nach dem Beinahe-Kollaps war Rapid Cupsieger, Meister und stand zum zweiten Mal in einem Europacupfinale. Ohne Didi Kühbauer wäre das alles nicht möglich gewesen.

Antonin Panenka (Mittelfeld, 1981-85)

Klar kannte man Antonin Panenkas legendären Elfmeter im EM-Finale 1976 gegen Deutschland. Aber wer wusste schon, dass der gemütlich wirkende ältere Herr mit Schnauzer in jedem Spiel für solche Geniestreiche gut war? In seinen viereinhalb Rapid-Jahren terrorisierte er Österreichs Torhüter förmlich mit seinen Freistößen, Elfern und Eckbällen. Und auch seine Mitspieler hatten es nicht immer leicht, wenn stimmt, was erzählt wurde: Es war bei Rapids 5:0 gegen Innsbruck im Jahr 1982. Es stand bereits 4:0, da glaubte Reinhard Kienast seine Chance gekommen, sich auch einmal beim Freistoß versuchen zu dürfen. Aber Panenka legte sich den Ball zurecht und sagte nur: "Reini, gehst du zurück zur Mittelauflage. Wartest du dort. Komme ich gleich, kannst du mir gratulieren." Und so war’s dann auch.

Reinhard Kienast (Mittelfeld, 1978-92)

Der elfte Platz im Team des vierten Vierteljahrhunderts war hart umkämpft: Sollte man für den unvergessenen Trifon Ivanov, der nur zwei Saisonen in Hütteldof zubrachte, einen der Verteidiger opfern? Hätte sich Petar Brucic, Mittelfeldmotor von 1982 bis 1987 den Platz verdient oder Jan-Åge Fjørtoft, der zwar 63 Bundesliga-Tore für Rapid schoss, aber keinen Titel holte? Wir haben uns für Reini Kienast entschieden, weil man die Nummer drei der Rapid-Rekordspieler (mit 495 Spielen), die noch dazu das Euroacupfinale von 1985 bestritt, an vier Meisterschaften und vier Cupsiegen beteiligt war, einfach nicht übersehen kann.

Andreas Herzog (Mittelfeld, 1986-92, 2002-03)

Er war noch keine 18, als er sich kurz vor seinem Durchbruch bei Rapid glaubte. Otto Baric hatte ihn im Kabinengang abgefangen: "Kleine", sagte er, "sind Sie super, sind Sie Beste von diese Junge." Herzog schwebte förmlich in die Kabine, als er rauskam, sah er Baric mit Peter Wurz und konnte kaum glauben, was er hörte: "Wurze, bis du super, bis du Beste von diese Junge." Misstrauisch geworden, fragte er seinen Kumpel Peter Schöttel. "Sag, Peter, hat der Baric dir auch gesagt, dass du der Beste von diese Junge bist?" Und natürlich hatte auch Schöttel schon die gleichen Worte gehört. "Herzerl" kam zwar zu einigen Einsätzen, ließ sich nach zwei Saisonen an die Vienna verleihen, wo ihm schon nach ein paar Spielen der Durchbruch und der Sprung ins Nationalteam gelang. Die Vienna-Zeit war so erfolgreich, dass er gar nicht mehr zu Rapid zurück wollte. Im zweiten Anlauf aber wurde Herzog auch in Hütteldorf zur spielbestimmenden Nummer 10 und zeigte vor allem mit Tempodribblings seine Klasse, die der langjährige Rekord-Internationale bald auch in der deutschen Bundesliga bewies.

Zlatko Kranjcar (Sturm, 1984-90)

Was Otto Baric neben all seinen Trainerfähikgeiten und Motivationskünsten auszeichnete war, dass er auch immer "diese besondere Spieler" aus seiner kroatischen Heimat parat hatte. Oft waren sie sehr gut, Zlatko "Zizo" Kranjcar aber war herausragend. Es gab nicht wenige seiner Landsleute in Wien, die schworen: "Kranjcar ist Maradona für Rapid". Und wie Maradona in Napoli sorgte Kranjcar in Wien für Triumphe - zweimal in der Meisterschaft, dreimal im Cup. In 201 Bundesliga-Spielen erzielte er, obwohl er noch zwei Saisonen lang Hans Krankl an seiner Seite hatte, 106 Tore. Damit ist der 2021 mit nur 65 Jahren verstorbene "Zizo" noch heute der treffsicherste Legionär in Rapids Klubgeschichte.

Hans Krankl (Sturm, 1971-78, 1981-85)

Zu seinem 70. Geburtstag wurde Hans Krankl gefragt, was die Rapid-Fans einmal von ihm sagen sollten. Seine Antwort: "Er war ein guter Mensch und er war unser Neuner." Und was für ein Neuner er war! Mit 217 Toren ist er Rapids Rekord-Torschütze in der Bundesliga, seine 41 Tore, mit denen er 1977/78 den "Goldenen Schuh" gewann, sind immer noch Saisonrekord in der Bundesliga. Unerreicht sind seine sieben Tore beim 11:1-Rekordsieg gegen den GAK und seine sechs Tore beim 9:0 gegen Malta. Zweimal traf er in der Bundesliga im Fünfer-, sechsmal im Vierer- und 16-mal im Dreierpack. In seiner ersten Saison beim FC Barcelona gewann er mit 29 Toren den "Pichichi" für den besten Torjäger Spaniens und steuerte das Siegestor zum 4:3-Finalsieg im Cup der Cupsieger bei. 1985 schoss er das Finaltor beim 1:3 gegen Everton und ist damit Rapids einziger Torschütze in einem Europacupfinale. Und für all das wurde er 1999 zum "Rapidler des Jahrhunderts" gewählt.