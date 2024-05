125-jähriges Jubiläum: Rapid empfängt Milan

Der SK Rapid hat zu seinem 125-jährigem Jubiläum wieder einen Weltklub zu Gast. So empfängt Rapid am 20. Juli die AC Milan im Allianz Stadion.

Rapid gegen Milan: Das Jubiläumsspiel steigt am 20. Juli im Allianz Stadion. SK Rapid

Der SK Rapid feierte zu Beginn des Jahres sein 125-jähriges Bestehen und hatte dabei angekündigt, wieder ein Jubiläumsspiel gegen einen renommierten Gegner zu absolvieren. Dieser steht nun fest: So kommt mit der AC Milan ein mehrfacher Europapokalsieger am 20. Juli um 17.30 Uhr ins Allianz Stadion. Damit kommt seit den Spielen zum "90er" und "100er" erstmals wieder ein Gast zu einem Jubiläumsspiel, der mit dem SK Rapid das Gründungsjahr teilt. 1989 im Gerhard-Hanappi-Stadion und 1999 im Ernst-Happel-Stadion (damals im Rahmen eines Blitzturniers) war dies jeweils der SV Werder Bremen.

Geschäftsführer Steffen Hofmann erklärt zum bevorstehenden Treffen mit den Mailändern: "Ich gratuliere allen Beteiligten, dass wir mit AC Milan im Sommer einen so hochkarätigen Gast begrüßen können. Das wird mehr als ein normales Testspiel sein, sondern für unsere Mannschaft eine Woche vor dem Start in die Pflichtspielsaison auch eine echte sportliche Herausforderung. Ich selbst denke noch immer gerne an die großen Jubiläumsspiele im Jahr 2009 zurück, die waren für mich und alle anderen Spieler echte Highlights. Ich hoffe, die gesamte Rapid-Community freut sich ähnlich wie ich auf dieses Match gegen einen der renommiertesten Fußballklubs der Welt und auf einen schönen Festtag zu unserem 125-jährigen Jubiläum."

19-facher italienischer Meister

Die "Rossoneri", wie die Mailänder aufgrund ihrer rot-schwarzen Vereinsfarben seit jeher genannt werden, sind Titelsammler auf nationaler und internationaler Bühne. Siebenmal gewann Milan die europäische Königsklasse (zuletzt 2007), zweimal den Europapokal der Pokalsieger, fünfmal den UEFA Super Cup, dreimal den Weltpokal und ein weiteres Mal die Klub-WM. 19-mal gewann man die italienische Meisterschaft (zuletzt 2022) und fünfmal die Coppa Italia (zuletzt 2003).

Geschäftsführer Wirtschaft, Marcus Knipping, meint: "AC Milan ist ein mehr als würdiger Gegner anlässlich unseres großen internationalen Testspiels zu 125 Jahre SK Rapid. In meiner Zeit beim BVB erlebte ich Anfang der 2000-er-Jahre spannende Duell im UEFA Cup und in der Champions League gegen die Mailänder und freue ich mich nun sehr auf ein Wiedersehen. Uns verbindet nicht nur das Gründungsjahr 1899, sondern auch unser gemeinsamer Ausrüster Puma, mit dem wir anlässlich dieses besonderen Aufeinandertreffens kreative Fanartikel-Angebote planen. Für unsere Fans haben wir die Preisgestaltung der Eintrittskarten sehr attraktiv gestaltet und ich freue mich auf ein wunderbares Fußballfest am 20. Juli im Allianz Stadion."

Die Bilanz der letzten drei Jubliäumsspiele in Wien-Hütteldorf ist negativ: Im Jahr 2019 feierte Rapid zum 120-jährigen Bestehen zwar einen 2:1-Sieg gegen Nürnberg, 2009 (1:2 gegen Schalke) und 1989 (2:3 gegen Werder Bremen) setzte es aber knappe Niederlagen.