1209 Profis, haufenweise Heimsiege und das bitterste Remis im Finale

Wenn am Mittwoch in der Münchner Allianz-Arena die Champions-League-Hymne ertönt, dann feiert das Stadion ein Jubiläum. Zum 100. Mal wird ein Europapokalspiel in München-Fröttmaning ausgetragen, immer mit Beteiligung der Männer-Mannschaft des FC Bayern.

Hier geht's international zu: die Allianz-Arena in Fröttmaning. IMAGO/MIS