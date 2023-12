12 Monkeys und Beach Bazis holen sich den Titel

Titelverteidigung und Titelpremiere: Die Deutschen Meister 2023 im Beachhandball stehen fest. Bei den Frauen gelang den Beach Bazis der zweite Triumph in Folge, bei den Männern setzten sich - erstmals in ihrer Vereinshistorie - die 12 Monkeys durch. Mit dem Erfolg im Regen von Cuxhaven buchten beide Teams zugleich das Ticket für den EHF Champions Cup.

Für die 12 Monkeys ging mit dem Titel ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte holten die Kölner die Meisterschaft. Im Finale setzte sich das Team um den überragenden Nationaltorwart Oliver Middell mit 2:0 (23:20, 21:12) gegen Beach & Da Gang U21 durch. Middell wurde anschließend als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet; in Severin Henrich stellte der Sieger auch den besten Abwehrspieler. Lauro Pichiri (Beach & Da Gang U21) wurde als MVP ausgezeichnet, Stefan Mollath (Beach & Da Gang) wurde Torschützenkönig.

Im Viertelfinale am Sonntagmorgen zeigte sich die Stärke der als "Todesgruppe" bezeichneten Vorrundenstaffel A. Alle vier Teams aus der Gruppe kamen weiter. Die 12 Monkeys warfen dabei den Titelverteidiger Otternasen aus dem Wettbewerb und die als Viertplatzierter weitergekommenen BHC Sand Devils besiegten in einem engen Shoot Out die Beachmopeten, Gruppensieger der Staffel B.

Im Halbfinale waren die Monkeys jedoch auch für die Sand Devils an diesem Tag eine Nummer zu groß. Im zweiten Semifinale kam es zum Vereinsduell zwischen Beach & Da Gang und der eigenen U21. Der zweifache Deutsche Meister zwang seinen Nachwuchs ins Shoot Out, musste sich dann jedoch geschlagen geben. Nach einer durchwachsenen Tour war der vierte Platz am Ende dennoch ein Erfolg für die Routiniers.

Bei den Frauen waren die ersten vier Plätze - von den Beach Bazis über die Minga Turtles und die drittplatzierten Brüder Ismaning bis zu den Sanddevils - identisch mit dem Klassement im vergangenen Jahr. Die Beach Bazis konnten sich dabei sowohl im Halbfinale gegen die Brüder als auch im Finale gegen die Minga Turtles auf die Shoot-Out-Stärke von Isabel Kattner verlassen. Die Linienspielerin blockte als offensiv abwehrende Torhüterin erfolgreich die entscheidenden Würfe.

Das Finale ging auch dank Kattner mit 2:1 (22:23, 20:19, 6:4) an die Beach Bazis. Im ersten Satz musste das Spiel für zehn Minuten aufgrund der Witterungsbedingungen unterbrochen werden, doch anschließend wurde den Zuschauern ein durchaus sehenswertes Spiel geboten. Belen Gettwart wurde nach dem Endspiel als Torschützenkönigin und wertvollste Spielerin ausgezeichnet, die beiden anderen individuellen Ehrungen gingen an Joelle Arno (beste Torhüterin) und Julia Drachsler (beste Abwehrspielerin).

Für eine Überraschung im Frauen-Teilnehmerfeld sorgte das Vorrundenaus des dreifachen Deutschen Meisters Strandgeflüster Minden, die sich am Ende im Spiel um den neunten Platz sogar dem Finalturnier-Neuling Monsters of Beach geschlagen geben mussten. Auch bei den Männern musste im BHC Beaching Bad der Vizemeister von 2022 bereits nach der Vorrunde die Segel streichen - auch hier ein Beleg für die gestiegene Qualität im Teilnehmerfeld, die sowohl Teilnehmer als auch die beiden Nationaltrainer Marten Franke und Alexander Novakovic attestierten.

Abschlussranking Deutsche Meisterschaft

Männer



1. 12 Monkeys Köln

2. Beach & Da Gang U21

3. BHC Sand Devils

4. Beach & Da Gang

5. Otternasen

6. Nordlichter

7. Beachmopeten

8. Beach Raptors

9. BHC Beaching Bad

10. BHT Hurricanes

Frauen



1. Beach Bazis

2. Minga Turtles

3. Brüder Ismaning

4. Sanddevils Youngsters

5. Despos

6. Flying Ducks

7. CAIPIranhas

8. Beach Unicorns

9. Monsters of Beach

10. Strandgeflüster