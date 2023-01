12 aus 12: Seider baut seine Bilanz in Montreal aus

Nationalspieler Moritz Seider war der entscheidende Spieler beim Sieg der Detroit Red Wings in Montreal. Auch JJ Peterka durfte sich über einen Sieg freuen, für Thomas Greiss dagegen setzte es eine happige Niederlage. Die NHL am Freitagmorgen.

Es läuft für Moritz Seider und die Red Wings. "Wir haben in unseren letzten fünf Spielen eine Bilanz von 3-1-1", zeigte sich Derek Lalonde nach dem 4:3 nach Verlängerung in Montreal zufrieden, sieben von zehn Zählern in den letzten fünf Spielen sieht der Trainer als "guten Wert" an.

Einen großen Anteil hat Seider, der auch bei den Canadiens lieferte. Drei Vorlagen waren es am Ende. Der Nationalspieler war auch am Siegtreffer von Robby Fabbri in der Overtime beteiligt, zuvor hatte er bereits das 2:1 und 3:2 der Red Wings im Bell Centre vorbereitet. "Ich denke, wir waren über 60 Minuten oder 65 Minuten die bessere Mannschaft", so Seider, Detroit habe "verdient gewonnen".

In den zwölf Spielen dieses Jahres gelangen dem 21-Jährigen zwölf Scorer-Punkte (1-11-12), insgesamt kommt Seider nun auf 21 Vorlagen in dieser Saison.

Peterka jubelt - Greiss kassiert fünf Tore

Einen Erfolg verbuchte auch JJ Peterka, der mit den Buffalo Sabres - allerdings in der regulären Spielzeit - 3:2 bei den Winnipeg Jets gewann. Peterka blieb ohne Scorerpunkt. Für Buffalo war es der fünfte Erfolg in Serie. Goalie Thomas Greiss kassierte dagegen eine 0:5-Niederlage mit den St. Louis Blues bei den Arizona Coyotes.