112: Diese Nummer rettet Leben

Offizieller Tag des Notrufs ist zwar der 11. Februar, in Kurzform also der 11.2. Doch kennen sollte man die wichtige Nummer 112 rund ums Jahr. Über sie lassen sich Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehren alarmieren. Das funktioniert gebührenfrei, in allen Ländern Europas und teilweise sogar darüber hinaus. Bei Missbrauch droht allerdings Strafe. Und: Moderne Autos können die Nummer sogar selbst wählen.

Dass die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten seit Jahren kontinuierlich zurückgeht, hat viel mit der verbesserten Sicherheitstechnik moderner Autos zu tun. Aber auch mit einer verkürzten Rettungskette: Wer früher, in der mobilfunktechnischen Prähistorie, Unfallzeuge wurde oder selbst einen Unfall hatte, musste oft weite Wege bis zum nächsten Telefon zurücklegen - wenn das vor dem Hintergrund eventueller Verletzungen überhaupt möglich war.

Anruf gebührenfrei

Heute hingegen greift man schnell zum Handy. Und weiß hoffentlich, auf welche Nummer es jetzt ankommt: Auf die 112 - die europäische Notrufnummer, über die rund um die Uhr Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei gerufen werden können; selbstverständlich nicht nur zu Verkehrsunfällen, sondern auch zu anderen Notsituationen. Dem Anrufenden entstehen dabei keine Kosten, denn das Telefonat ist gebührenfrei.

Hilft auch in Nordamerika und Südafrika

Wichtig zu wissen: Die 112 ist nicht nur in Deutschland buchstäblich die Nummer der Wahl, sondern in allen Mitgliedstaaten der EU. Aber auch europäische Länder außerhalb der EU nutzen sie, die Schweiz beispielsweise, Norwegen, Island, die Türkei oder Montenegro. Selbst in Südafrika erfährt Hilfe, wer über das Handy die 112 anwählt. In den USA oder Kanada wiederum erfolgt dann die automatische Weiterleitung an die nationale Notrufnummer 911.

Notrufnummer: Besser im Kopf

Der Vorteil der Vereinheitlichung liegt auf der Hand: Auch im Ausland soll man im Falle einer Notlage nicht erst die rettende Zahlenkombination recherchieren müssen. "Die Notrufnummer im Kopf zu haben hilft, dass keine Zeit verloren geht", sagt Unfallforscher Markus Egelhaaf von der Dekra.

Was die Leitstelle wissen muss, ist in den "W-Fragen" zusammengefasst: Wo ist der Unfall passiert? Was ist passiert? Welche Verletzungen und welche Schäden gibt es? Wie viele Menschen sind betroffen? Und schließlich: Wer ruft an?

Die Frage des "Wo" können sich die Leitstellen übrigens auch selbst beantworten, indem sie das Mobiltelefon des Anrufenden orten und dessen Standort an die Einsatzkräfte weitergeben. Deshalb ist es wichtig, nicht einfach aufzulegen, wenn der Notruf ein Versehen war: Wird die Zentrale nicht über den Irrtum aufgeklärt, kann es passieren, dass sie umgehend die Rettungsfahrzeuge auf den Weg schickt.

Besser in der Leitung bleiben

Bleibt der Hilfesuchende in einer Warteschlange hängen, sollte er unbedingt die Nerven behalten und am Telefon bleiben. "Wer auflegt und erneut anruft, landet am Ende der Warteliste, so dass der Notruf unnötig Zeit kosten könnte", warnen Experten der ARAG-Rechtsschutzversicherung.

Sie weisen auch darauf hin, dass es keine gute Idee ist, die 112 aus Jux anzurufen. "Wer den Notruf absichtlich missbräuchlich nutzt, muss mit einer Geld- oder sogar Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr rechnen", heißt es. Keine Sanktionen drohen dagegen, wenn sich die Notsituation letztlich weniger dramatisch herausstellt, als es der Anrufende zunächst befürchtet hat.

Das Auto ruft die Retter

Seit April 2018 müssen übrigens auch alle in der EU neu zugelassenen Fahrzeugmodelle in der Lage sein, Hilfe zu herbeizurufen. Das tun sie über ein System namens "eCall". Es registriert, wenn das Fahrzeug schwer verunfallt ist und stellt dann sofort eine Verbindung zur 112 beziehungsweise einem Call-Center des Fahrzeugherstellers her. Das funktioniert automatisch und mithilfe von Mobilfunk und Satellitenortung. Übermittelt werden nämlich gleichzeitig wichtige Daten - wo genau sich die Unfallstelle befindet, wann und in welcher Fahrtrichtung der Unfall passiert ist sowie das Fahrzeugkennzeichen.