11 Millionen US-Dollar: EA SPORTS investiert in Fußball der Frauen

EA SPORTS baut das Engagement im Fußball der Frauen weiter aus. Auf der "Women's Summit" in London wurden Partnerschaften, Erweiterungen und Investments bekanntgegeben.

2023 soll nicht nur die bereits angekündigte Fußball WM der Frauen als Update in FIFA 23 erscheinen, sondern auch die UEFA Women's Champions League. Während der Podiumsdiskussionen auf der "Women's Summit" in London gab EA SPORTS eine mehrjährige Partnerschaft zwischen dem Entwickler und dem europäischen Fußballverband für die höchste internationale Spielklasse für Frauen-Klubmannschaften bekannt.

Diese soll beiden Parteien ermöglichen, "Frauenfußballfans auf der ganzen Welt ein nachhaltiges Erlebnis zu bieten." Ab Anfang 2023 will EA in FIFA 23 die K.o.-Runde der UEFA Women's Champions League für Spielende bereitstellen. Das Turnier spült weitere hochklassige Frauen-Teams in die Fußballsimulation, wie Juventus Women oder Real Madrid Femenino - im Einspieler war zudem Bayern München zu sehen.

"Fühlt sich wie eine natürliche Ergänzung an"

Die Leiterin des Frauenfußballs der UEFA, Nadine Kessler, freut sich über die Integration des Wettbewerbs: "Es fühlt sich wie eine natürliche Ergänzung für den weltbesten Klubwettbewerb für Frauen an, Teil der weltweit führenden Fußball-Simulation zu sein. Dies ist ein weiterer großer Schritt im Frauenfußball und eine ideale zusätzliche Plattform für die Athletinnen."

Das sollte die Norm sein. FIFA 23-Coverstar Sam Kerr darüber, ob es zusätzlich zu einem Mann auch eine Frau auf dem Cover geben solle.

Die Integration der Champions League wird begleitet von einer ebenfalls mehrjährigen Partnerschaft mit dem Sport-Streaming-Anbieter "DAZN" als Sponsor. Beide Zusammenarbeiten gelten somit auch für die Ende 2023 startende neue Ära des Spiels unter dem Namen EA SPORTS FC.

Investition in die Zukunft

Zusätzlich zu den Integrationen innerhalb der Fußball-Simulation stellte EA SPORTS den "Starting XI Fund" vor, eine Investition in den Frauenfußball. Dieser sei darauf ausgelegt, "den Fußball weiter voranzubringen." EA SPORTS hat für diesen Fonds 11 Millionen US-Dollar zugesagt, die die Spielreihe als Investitionen in Liga-, Klubs und Athletinnen umfassen soll, "um den Frauenfußball weiter zu verbessern."

FC-Chelsea-Spielerin Sam Kerr wünscht sich eine Zukunft ohne Unterschiede, in der, statt über Männer- und Frauenfußball, nur noch über Fußball geredet wird. UEFA via Getty Images

Außerdem kündigte EA SPORTS an, ab 2023 ein Praktikumsprogramm mit jedem neuen und bestehenden Partner der Frauenligen für den Fußball der Frauen finanzieren zu wollen, "um jungen Frauen mit diversen Lebensumständen zu inspirieren und den Einstieg in die Welt des Fußballs zu erleichtern."

"EA SPORTS ist das Epizentrum des globalen Fußballfandoms. Wir erkennen die Rolle an, die wir bei der Repräsentation und der Steigerung der Vielfalt und Teilnahme am Sport spielen", sagte Andrea Hopelain, SVP of Brand, EA SPORTS. "Der Starting XI Fonds bekräftigt unser Engagement für konkurrenzlose Authentizität und Repräsentation in unseren Spielen und zeigt ebenfalls unseren Fokus, Veränderungen für die Zukunft des Sports zu bewirken."

Podiums-Gast und FIFA-23-Coverstar Sam Kerr hoffe, dass mit den vielseitigen Engagements innerhalb des Sports in zehn Jahren keinerlei Unterschiede mehr zwischen den Männern und den Frauen gemacht werden, sondern alle einfach nur noch über Fußball reden würden. Zusätzlich zu einem männlichen Fußballer auch eine Frau auf dem Cover? "Das sollte die Norm sein", so die australische Nationalspielerin.