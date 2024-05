11 Fragen an Wacker-Kapitänin Hochmuth

Sie hält Wacker Innsbruck schon über zwölf Jahre die Treue und würde nur allzu gerne im Tivolistadion auflaufen. Zum Saisonabschluss befragt der kicker alle Kapitäninnen der Bundesliga - diesmal Miriam Hochmuth.

Mit welcher Musik machen Sie sich vor den Partien heiß und wer darf sie auflegen?

Wir haben eine Playlist, auf die jede Spielerin Songs hinzufügen kann. Normalerweise legt Maria Plattner immer Musik bei uns auf.

Haben Sie sonst noch einen speziellen Schlachtruf oder ein Ritual?

Wir bilden vor dem Spiel immer einen Kreis, dann gibt es noch Worte vom Trainer bzw. von einer Spielerin und dann schreien wir zusammen 'TEAM'.

Wie finden Sie den neuen Modus ab der nächsten Bundesliga-Saison?

Ich glaube, dass der Modus vor allem den ersten vier Teams zugute kommt und die Saison dann insgesamt etwas spannender wird. Es wird dann einen ausgeglichenen Kampf um den Titel geben.

Was läuft in Ihrem Verein gut, wo gibt es noch Luft nach oben?

Ich glaube, Verbesserungspotenzial gibt es immer, da die Professionalisierung in Österreich allgemein noch zu wünschen übrig lässt. Aber wir erfahren viel Unterstützung von unseren Herren und die Zusammenarbeit wird immer besser.

Wie interpretieren Sie Ihre Rolle als Kapitänin?

Ich probiere, am Platz immer eine Führungsrolle einzunehmen und das Team zu pushen. Außerdem schaue ich, dass ich das Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft bin. Ich habe auch immer ein offenes Ohr für alle Spielerinnen und probiere, für jede da zu sein.

Wie könnte der Frauenfußball in Österreich einen (noch) höheren Stellenwert bekommen?

Ich glaube, dass wir mit den Live-Übertragungen und der Medienpräsenz auf dem richtigen Weg sind, um mehr Aufmerksamkeit für den Frauenfußball in Österreich zu generieren. Es gibt mit Austria Wien, SKN St.Pölten und Altach schon einige Vereine, die zeigen, wie es gehen kann und da müssen die übrigen Vereine anfangen, mehr zu investieren, um auch insgesamt mehr Aufmerksamkeit zu generieren.

Welche drei Eigenschaften muss eine österreichische Bundesliga-Spielerin mitbringen?

Kampfgeist, Spaß und Wille.

Haben Sie selbst ein Vorbild, und was zeichnet diese(n) Spieler(in) aus?

Ich habe kein sportliches Vorbild.

Wer war die unangenehmste Gegenspielerin in Ihrer Karriere, wer die beste Mitspielerin? Und warum?

Puuuh ... sehr schwierige Frage. Ich spiele seit über zwölf Jahren für den Verein. Ich kann mich da nicht für eine beste Mitspielerin entscheiden, da es sehr viele sind. Wenn ich die alle aufzählen würd', dann werde ich nicht fertig. Die unangenehmsten Gegenspielerinnen waren für mich jene bei einem Vorbereitungturnier, in dem wir gegen Real Madrid gespielt haben, unter anderem mit der späteren Weltmeisterin Athenea del Castillo. Das Tempo, die Technik und die Spielweise waren sehr beeindruckend.

Welche Tipps würden Sie sehr jungen Nachwuchsspielerinnen mit auf den Weg geben?

In jedem Training das Bestmögliche aus euch rauszuholen. Glaubt an euch und eure Stärken und habt ganz viel Spaß am Spiel.

In welchem Stadion würden Sie mit Ihrem Team gerne einlaufen und warum?

Ins Tivolistadion, weil es für mich eines der schönsten Stadien in Österreich ist - wenn nicht sogar das schönste.

Ende der Serie.