11 Fragen an SKN-Kapitänin Klein

Sie verspürt stets Lust, sich weiterzuentwickeln, bewunderte als Kind Ronaldinho und lernte dann von Marta und Jasmin Eder. Zum Saisonabschluss befragt der kicker alle Kapitäninnen der Bundesliga - diesmal Jennifer Klein.

Mit welcher Musik machen Sie sich vor den Partien heiß und wer darf sie auflegen?

Unsere Kabinen-DJane ist Rita Schumacher und wir hören durch die Bank alle Genres. Von Schlager bis Disco ist alles dabei.

Haben Sie sonst noch einen speziellen Schlachtruf oder ein Ritual?

Grundsätzlich ist unser Kreis vor dem Spiel mit dem Ruf 'Vamos Wölfinnen' unser Ritual. Ich persönlich gehe immer mit dem linken Fuß auf das Spielfeld - das ist mein persönliches Ritual.

Wie finden Sie den neuen Modus ab der nächsten Bundesliga-Saison?

Finde ich sehr spannend. Es wird mehr Spiele geben, die ersten und auch die letzten Plätze werden sicher bis zum Ende unsicher bleiben. Die Liga rutscht hinten wie vorne enger zusammen, was mich sehr positiv stimmt. Ich erwarte viel Spannung und coole Spiele.

Was läuft in Ihrem Verein gut, wo gibt es noch Luft nach oben?

Wir sind gut aufgestellt, was unsere Rahmenbedingungen angeht. Ich denke da an die Möglichkeiten zum Trainieren, egal ob Kraft- oder Fußballtraining. Auch unser Betreuerteam ist qualitativ und quantitativ gewachsen, was uns auch sehr hilft und weiterbringt. Es ist noch immer Luft nach oben, aber der Verein ist da sehr dahinter und möchte uns noch mehr und bessere Möglichkeiten bieten. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre passiert.

Wie interpretieren Sie ihre Rolle als Kapitänin?

Ich möchte für meine Mitspielerinnen da sein und sie in schwierigen sowie guten Momenten am und neben dem Feld unterstützen. Außerdem ist es mir wichtig, dass ich eine Schnittstelle zwischen Spielerinnen und Betreuerteam darstelle und ich für beide Seiten offene Ohren habe.

Wie könnte der Frauenfußball in Österreich einen (noch) höheren Stellenwert bekommen?

Puh ... ich denke, dass es wichtig ist, dass alle Vereine in Österreich das Potenzial im Frauenfußball erkennen und den eigenen Verein an die Spitze bringen wollen. Nur dann wird es in der Liga noch spannender und mehr Aufmerksamkeit generiert.

Welche drei Eigenschaften muss eine österreichische Bundesliga-Spielerin haben?

Ehrgeiz, Teamgeist und Lernbereitschaft.

Haben Sie selbst ein Vorbild, und was zeichnet diese(n) Spieler(in) aus?

Mein Vorbild seit meiner Kindheit war und ist Ronaldinho. Sein Spielwitz und seine Spielfreude haben mich schon immer stark begeistert und mitgerissen.

Heute kann ich stolz sagen, dass ich auch weibliche Vorbilder habe. Das war in meiner Kindheit noch nicht präsent. Spielerinnen wie Marta und Jasmin Eder haben mich dann in meiner Jugend geprägt. Das waren für mich Spielerinnen, die vorangehen und andere mitziehen. So wollte ich auch sein.

Wer war die unangenehmste Gegenspielerin in ihrer Karriere, wer die beste Mitspielerin? Und warum?

Die unangenehmste Gegenspielerin war für mich Ewa Pajor. Sie hat sich so gut und klug bewegt, dass ich im Spiel teilweise keine Chance hatte, zu reagieren. Die beste Mitspielerin ist ganz schwer zu sagen, weil ich von den unterschiedlichsten Leute ganz unterschiedliche Dinge gelernt habe. Aber ich denke, die beste Mitspielerin war für mich Jasmin Eder, weil sie mir sehr viel Disziplin und Bodenständigkeit beigebracht und mitgegeben hat.

Welche Tipps würden Sie sehr jungen Nachwuchsspielerinnen mit auf den Weg geben?

Sei dir in deinen Entscheidungen immer selbst treu und glaube an dich. Selbstvertrauen ist eine der wichtigsten Eigenschaften. Nimm dir Tipps von anderen Spielerinnen zu Herzen und habe die Lust, dich immer weiterzuentwickeln.

In welchem Stadion würden Sie mit Ihrem Team gerne einlaufen und

Schwierige Frage, aber ich denke, im Camp Nou oder Emirates Stadium, weil die Fans dieser Mannschaften eine unglaubliche Atmosphäre schaffen und das bestimmt einmalig wäre.

